Maserati vernieuwt de vloot. Niet rigoureus, maar de GranTurismo en GranCabrio krijgen wel een facelift. Nu Maserati dat zelf ook erkent, leren we bovendien dat ook de Grecale een update krijgt.

De vernieuwde Maserati GranTurismo en GranCabrio kwamen op deze site al eerder voorbij, want onze spionagefotograaf is (gelukkig) meestal nog altijd sneller dan de communicatie-afdelingen van de fabrikanten zelf. Nu deelt Maserati echter ook gewoon afbeeldingen van de aangescherpte GT-modellen, tijdens een tot in de puntjes geplande fotoshoot die Maserati in het persbericht als ‘testwerk’ omschrijft.

Buiten dat leren we niet veel van Maserati’s berichtgeving over deze nog te onthullen modellen. De auto’s krijgen allemaal een aangescherpt front met een ongetwijfeld gewijzigde indeling van de grille. Aan de verlichting lijkt dan weer erg weinig te veranderen. Qua aandrijflijnen kunnen we in ieder geval melden dat de Maserati’s hun verscheidenheid aan opties mogen houden. Ze blijven dus leverbaar met benzinemotoren (Grecale ook ‘hybrid’) en als volledig elektrische Folgore.

Je zou verwachten dat een elektrische Maserati een afschrijvingskanon van jewelste is, lijkt dat na een blik op de occasionprijzen mee te vallen. De goedkoopste Grecale Folgore – nieuw vanaf €110.650 – kost op dit moment € 94.440, voor de GranTurismo begint het feest bij dik 1,5 ton. Een Grecale met een ‘tweelitertje’ is minder zeldzaam en minder duur: hier lukt het ‘al’ voor minder dan 70 mille. Dan heb je wel echt iets bijzonders, want deze dikke Macan-rivaal zie je maar zelden rijden. Bovendien is het prachtige Grigio Cangiante-kleurtje van dit exemplaar nieuw een optie van maar liefst € 14.520, dus dat voordeel heb je vast te pakken.