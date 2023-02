Dit kost de nieuwe Maserati GranTurismo

We konden er al mee rijden, maar nu is ook duidelijk wat de Maserati GranTurismo kost. Althans, zolang je een V6 in de neus wilt.

De nieuwe Maserati GranTurismo is er in beginsel vanaf € 226.911. Of die laatste drie cijfers toeval zijn weten we niet, maar feit is dat de dagelijks bruikbare coupé minstens tot op zekere hoogte in het vaarwater van Porsches icoon opereert. Voor het genoemde bedrag krijg je bij Maserati een GranTurismo Modena, dus de in de video gereden uitvoering met 490 pk. Vierwielaandrijving en een (achttraps-)automaat zijn eveneens standaard. De 911 die het meest in de buurt komt is de 450 pk sterke Carrera 4S. Die is er vanaf €187.500, maar gaat met de nodige opties al snel door de 2 ton-grens heen.

In de vorm van de GranTurismo Trofeo is er een krachtiger variant van Maserati’s nieuwkomer. De Trofeo onderscheidt zich met 550 pk, een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel, een Corsa-rijmodus en sportievere bumpers van de Modena. De prijs van dat alles: € 271.576.

In België kost de GranTurismo Modena overigens €182.600. Voor het bedrag dat een Modena in Nederland kost, heb je bij de Zuiderburen bijna een Trofeo: € 227.300.

De grootste vraag over GranTurismo-prijzen is hiermee nog niet beantwoord, want dat is wat ons betreft wat de volledig elektrische GranTurismo Folgore in Nederland gaat kosten. Ook van die auto moeten de eerste exemplaren nog dit jaar worden afgeleverd, dus ongetwijfeld wordt de EV binnenkort aan het aanbod toegevoegd.