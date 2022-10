Nieuwe Maserati GranTurismo: als EV, maar ook met biturbo V6

Maserati heeft eindelijk de opvolger van de in 2007 op de markt gebrachte en er in 2019 van verdwenen GranTurismo gepresenteerd. De nieuwe Maserati GranTurismo wordt de eerste elektrische Maserati ooit die op de markt komt, maar komt ook met een biturbo V6 beschikbaar.

Er waait een enorme wind der vernieuwing door het voorheen zo conservatieve Maserati. Met de Grecale presenteerde het merk onlangs een kleinere SUV-broer van de Levante. Die Grecale krijgt verbrandingsmotoren, maar werd direct ook als elektrische Grecale Folgore gepresenteerd. Hoewel de Grecale dus de eerste elektrische Maserati was die het merk voorstelde, wordt het niet de eerste EV van het merk die je ook daadwerkelijk kunt kopen. Dat wordt namelijk de elektrische versie van deze splinternieuwe GranTurismo.

Folgore

Jawel, ook de Maserati GranTurismo krijgt namelijk een volledig elektrische versie die Folgore heet. Dat is bepaald geen kinderachtige auto. De Maserati GranTurismo Folgore krijgt namelijk drie elektromotoren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 761 pk en - schrik niet - maximaal 1.350 Nm koppel. Die aandrijflijn helpt de GranTurismo Folgore in 2,7 seconden aan een snelheid van 100 km/h en wie in totaal 8,8 tellen het pedaal tegen de bodem getrapt houdt, zoemt met een snelheid van 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid van deze vierwielaangedreven elektrische GranTurismo bedraagt een voor een EV zeer behoorlijke 320 km/h.

De Maserati GranTurismo Folgore heeft een 92,5 kWh accupakket in zijn bodem, een set batterijen waarvan 83 kWh daadwerkelijk valt te gebruiken. Maserati geeft nog niet vrij hoeveel kilometers de 2.260 kilo wegende GranTurismo daar uit weet te persen. Het maximum laadvermogen bedraagt dankzij 800V-boordspanning 270 kW. De elektrische aandrijflijn van de GranTurismo Folgore neemt wel een hap uit de bagageruimte. Je kunt er namelijk 270 liter in kwijt terwijl je in de versies met hitsige V6 310 liter kwijt kunt.

Modena en Trofeo

Inderdaad: de Maserati GranTurismo komt er namelijk ook met de Nettuno-V6 die in de MC20 debuteerde. In de GranTurismo levert geen enkele versie van die 3.0 V6 echter 620 pk zoals in de MC20. Maserati heeft voor de GranTurismo twee versies met de biturbo V6 bedacht: de Modena en de Trofeo. Die eerste heeft een 490 pk en 600 Nm sterke variant van de zescilinder in zijn neus liggen, goed voor een 0-100-sprint in 3,9 tellen en een topsnelheid van 320 km/h. Daarboven staat de in elk opzicht sportievere GranTurismo Trofeo. De V6 is in die versie goed voor 550 pk en 650 Nm en helpt de GranTurismo in 3,5 seconden aan een snelheid van 100 km/h. In 11,4 seconden beuk je er vanuit stilstand mee naar de 200 km/h. Z'n topsnelheid: 320 km/h. In de benzineversies ligt een achttraps automaat. Zoals je dat mocht verwachten ligt het gewicht van de Modena en Trofeo met 1.795 kilo fors lager dan dat van de Folgore.

Maserati GranTurismo

De nieuwe Maserati GranTurismo is vanuit elke hoek als GranTurismo herkenbaar. Net als zijn voorganger heeft de auto een lange snuit en is de carrosserie relatief klassiek gelijnd dankzij de vele welvingen. Agressieve vouwen, scherpe hoeken en spoilers die de aandacht van de basisvorm afleiden, schitteren dan ook door afwezigheid.

Met zijn lengte van 4,96 meter is de GranTurismo 8 centimeter langer dan het model dat hij vervangt. De wielbasis van de nieuwe GranTurismo is met 2,93 meter echter een ruime centimeter korter. Opvallend, dat zien we niet vaak bij een generatiewissel. De Folgore en de versies met benzinemotor vallen onder meer van elkaar te onderscheiden door te kijken naar de bumpers. Daarbij heeft de Folgore blauwe openingen op de voorschermen en vind je de laadklep onder het linker achterlicht. Bij de GranTurismo met benzinemotor zit er aan de linkerzijde een tankklep boven de achterste wielkast. Daarbij vind je onderaan de bilpartij van de elektrische Folgore uiteraard geen uitlaateindstukken. De Trofeo-versie heeft extra spoilerwerk en onder meer extra zwarte accenten.

Beeld van het interieur van de nieuwe Maserati GranTurismo is op moment van schrijven nog niet beschikbaar. Wel spreekt Maserati over een slim infotainmentsysteem inclusief een digitale assistent waar je tegen kunt babbelen. Maserati kondigt direct een speciale introductieversie van het model aan: de PrimaSerie 75th Anniversary Launch Edition. Dat klinkt als een prima serie. Aanvankelijk sprak Maserati ook over de komst van een nieuwe GranCabrio, maar daarover laat het merk nu niets los. Tussen 2007 en 2019 heeft Maserati wereldwijd 28.805 GranTurismos en 11.715 GranCabrios gebouwd.