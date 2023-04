Om verwarring te voorkomen beginnen we vandaag eens met een overzicht van de drie GranTurismo’s in kwestie:

De ogenschijnlijk verchroomde GranTurismo is de GranTurismo One Off Luce

De meerkleurige GranTurismo is de Maserati GranTurismo One Off Prisma.

De zwarte auto is de Maserati GranTurismo Ouroboros

De drie unieke versies van de nieuwe GranTurismo zijn natuurlijk niet bedoeld om echt te worden verkocht, maar primair om aandacht te vragen voor het nieuwe en van nature al behoorlijk opvallende model. Dat doet Maserati tijdens de Milan Design Week en met hulp van mensen als David Beckham en muzikant en ‘street culture innovator’ (in Maserati’s woorden) Hiroshi Fujiwara. Laatgenoemde is verantwoordelijk voor de GranTurismo Ouroboros. Dit is de enige van de drie gepresenteerde GranTurismo’s die niet alleen een uniek huidje heeft, maar designtechnisch ook echt afwijkt van het origineel. De elektrische auto leent allerlei elementen van Maserati’s uit het verleden. De holle wielen lijken op die van de Bora uit de jaren 70, het ventilatierooster in de flank is geïnspireerd op dat van de 3500G uit de jaren 50 en de ronde koplampen verwijzen terug naar allerlei Maserati’s uit het verre verleden. Ook aan de jaren 80 en 90 is gedacht: deze recentere periode komt terug in de zwarte achterlichtpartij, naar verluidt geïnspireerd op die van de bizarre Shamal.

Het resultaat is zonder meer spraakmakend en gaat in veel opzichten verder dan de Luce en de Prima. Om die toch niet onbesproken te laten: de hevig glimmende, bijna spiegelende Luxe is gebaseerd op de elektrische GranTurismo Folgore. De auto is vooral bijzonder voor wie dichterbij komt, want dan valt het bizarre, gegrafeerde patroon in de flank extra op. De GranTurismo Prisma heeft een V6 en is met de hand geschilderd in niet minder dan veertien verschillende kleuren. Opnieuw is het zaak om goed te kijken, want dan blijkt dat er ook letters op de koets zijn aangebracht. 8.500 om precies te zijn, zodanig geplaatst dat de namen van allerlei historische Maserati-modellen erin terug zijn te zien.