Mazda 323 F vs. Hyundai Scoupé - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Hyundai was begin jaren 90 nog een merk dat nog veel voor zich te winnen had in Europa. Tegenwoordig is het niet meer weg te denken uit het straatbeeld, toen was dat nog wel anders. Met de Scoupé zetten de Zuid-Koreanen een auto neer die het merk een aardige imagoboost moest geven. Een leuk gelijnde coupé voor een schappelijke prijs. 'Veel voor weinig', daar zijn wij Nederlanders vaak gek op. De Scoupé was dan ook betrekkelijk succesvol in ons land. In topjaar 1991 werden er 1.552 van verkocht. Ondertussen beleefde de Mazda 323 zijn hoogtijdagen, met 1990 als absoluut topjaar. Dat jaar werden er maar liefst 16.142 323's verkocht. Dat was zeker niet alleen aan de reguliere 323 te danken, de flitsend gelijnde 323 F deed een leuke duit in het zakje.

Kortom; twee auto's die met hun uiterlijk én prijskaartje genoeg mensen naar de showroom wisten te lokken. Wij wilden wel eens uitzoeken hoeveel ze elkaar in een regelrechte confrontatie ontliepen. Mazda had immers al een naam, Hyundai was zich nog enigszins aan het vestigen. Daarbij was de filosofie achter de twee ook iets verschillend. De Scoupé was een coupé pur sang met zijn twee deuren, de 323 F deed zich voor als coupé, maar had wel mooi twee portieren extra. Dat laatste bleek direct een voordeel, want instappen achterin was natuurlijk een stuk eenvoudiger bij de Mazda dan bij de Hyundai. Toch vonden we het bij de Scoupé ook niet tegenvallen. Daarbij was de bagageruimte in de Scoupé weliswaar kleiner dan in de 323 F, hij was wel makkelijker toegankelijk dankzij een lagere tildrempel. Ook het zicht naar buiten was in de Scoupé beter voor mekaar. Dat vonden we bij de 323 F echt tegenvallen, door de dikke stijlen achter.

Eenmaal op pad met de twee, viel toch wel op dat de Mazda wat verfijnder was dan de Hyundai. De 323 F liet zich licht en kort schakelen, waar de Scoupé een bak met wat langere slagen en zwaardere bediening had. Ook merkten we dat ons testexemplaar, die geen stuurbekrachtiging had, zich nogal zwaar liet sturen. Te zwaar naar ons smaak. Stuurbekrachtiging was wel leverbaar op de Scoupé en dat was dan ook een must. De 323 F moest het ook zonder stuurbekrachtiging stellen en daarin mistten we het duidelijk minder. Op motorisch vlak legde de Scoupé het ook af. De 1.5 die daarin dienstdeed, was rumoeriger en merkbaar minder pittig dan de 1.6 in de 323 F. Voor- en nadelen voor beide auto's dus, met als belangrijkste kanttekening dat de 323 F 3.000 gulden duurder was dan de Scoupé. Maar... "Mede omdat de Mazda plezieriger is in de omgang, is de auto zijn hogere prijs waard," concludeerden we.

Welke van de twee zou jij hebben gekozen? Laat het weten in de reacties!