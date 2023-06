'De moderne, Japans aandoende Kia Sephia' - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Tegenwoordig is Kia één van de populairste automerken van Nederland. 30 jaar geleden hadden we echter nog vrijwel geen idee wat we van het merk konden verwachten. De eerste kennismaking met de Kia Sephia maakte het een en ander duidelijk.

In maart 1993 konden we, in AutoWeek 13, aankondigen dat er een nieuw automerk naar Nederland zou komen. Het Zuid-Koreaanse Kia zou in navolging van Hyundai neerstrijken in ons land. Dat ging men doen met de Sephia, zo vernamen we. "Voor de start op de Nederlandse markt wordt niet gekozen voor de Pride; die lijkt te veel op de oude Mazda 121. Kia Motors Nederland kiest voor de Sephia, een veel modernere sedan van eigen makelij." Nou, die Pride zou later ook nog gewoon komen en de Sephia was toch niet geheel van eigen makelij. In AutoWeek 25 van datzelfde jaar, nu precies 30 jaar geleden verschenen, konden we dat aan den lijve ondervinden.

Een nadere blik op de eerste Sephia die we uitgebreid onder de loep konden nemen, wees uit dat er ook bij de grote broer van de Pride duidelijk Japanse invloeden waren. "De Sephia blijkt bij nadere beschouwing nauw verwant aan de Mazda 323. Zo hebben beide wagens een 2,5 meter lange wielbasis. Ook als we naar de wielophanging en de remmen kijken, zien we overeenkomsten." Dat zagen we goed, de Sephia was onderhuids inderdaad een Mazda 323 van de BG-generatie. Ook de motoren kwamen van de planken van Mazda. Dat waren namelijk bekende vierpitters uit de B-serie, die even later in de voorlaatste 323 nog als zestienklepper leverbaar werd. De Sephia moest het aanvankelijk doen met de oudere achtkleps-1.6.

Net een moderne Japanner

"We hadden er niet op gerekend geconfronteerd te worden met een auto die net zo goed een moderne Japanner zou kunnen zijn," zo tekenden we 30 jaar geleden dan ook op. "Niets, maar dan ook niets wijst erop dat de Kia Sephia afkomstig is uit een land met een auto-industrie in opkomst en dus misschien op een enkel punt nog niet helemaal bij de tijd is." Als we dan toch nog iets moesten zoeken, dan was het het logo dat Kia op dat moment voerde, met een soort rookpluim die uit de K kwam. "Het logo roept het beeld op van zware industrie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dus wordt er nu een 'luxe beeldmerk' ontworpen."

Aan boord van de Sephia was het prima toeven, vonden we. Hierbij hielp ook weer mee dat Kia niet alles zelf had hoeven doen, maar in licentie Mazda-techniek kon gebruiken. "De Mazda-motor laat hem in 11,2 seconden van 0 naar 100 km/h accelereren. Tijdens fel optrekken produceert de machine wel wat gegrom, maar eenmaal op snelheid is de wagen prettig rustig. Schakelen doet de Sephia als een Japanner, dus vlot en probleemloos." De wegligging vonden we ook prima, het sturen ging direct en de op de basisversie ontbrekende stuurbekrachtiging miste je alleen op lage snelheden.

Nette prijs

Over die basisversie gesproken: die kwam voor 27.900 gulden op de prijslijst te staan. Daarmee had de Kia Sephia toch wel veel te bieden voor het geld, vonden we. "Een nette prijs voor deze kleine middenklasser die zich zonder meer kan meten met de Japanse en Europese concurrentie. We twijfelen er dan ook niet aan dat de nu nog vrijwel onbekende Koreaan, wanneer hij in september dit jaar op de markt komt, vlot zijn weg naar de Nederlandse kopers zal vinden." Toch was het nog niet zo'n knaller als misschien gehoopt, want 1994 was met 868 verkochte exemplaren meteen het topjaar en daar kon de komst van de Kia Sephia hatchback niets aan veranderen. Wel deed de Sephia het wat beter dan opvolger Shuma. Pas vanaf de Cee'd die in 2007 verscheen kreeg Kia echt een wat sterkere vat op de compacte middenklasse.