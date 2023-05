In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De best verkochte auto in Nederland van dit jaar is tot op heden (tot en met april) de Tesla Model Y. Een Amerikaanse elektrische SUV met een vanafprijs van ruim €46.000. Op nummer 2 vinden we de Chinese Lynk & Co 01, ook al een weinig traditionele verschijning in het Nederlandse straatbeeld. Pas op de derde stek komen we een auto tegen die wellicht wat vertrouwder oogt: de Peugeot 208. Dat de tijden zijn veranderd, wordt wel duidelijk als we de verkoopcijfers van het eerste kwartaal van 1993 erbij pakken in AutoWeek 20 van dat jaar.

De onbetwiste nummer 1 van dat moment was de Opel Astra. Net als voorganger Kadett weer een auto die haast gemaakt leek voor Nederland. De eerste Astra was 1993 waanzinnig goed begonnen en was in het eerste kwartaal goed voor maar liefst 9.171 stuks. Overigens wel een contrast met datzelfde kwartaal een jaar eerder, toen het er zelfs 14.696 waren! De Opel Astra pakte begin 1993 in zijn eentje maar liefst een dikke 8 procent van de Nederlandse automarkt en de nummer twee volgde op enige afstand.

Dat was namelijk de Volkswagen Golf (en Vento meegerekend), waar er in de eerste drie maanden van 1993 6.378 van waren verkocht. Net even wat meer dan een jaar eerder, toen de teller op 6.071 bleef steken. Op zijn beurt had de Golf weer een ruime marge op de nummer drie, die ook al uit Duitsland kwam: de Opel Vectra. De Vectra A was al aardig op leeftijd, maar bleef goed verkopen. 4.742 vonden een eigenaar in de eerste drie maanden van 1993. Daar had de facelift van een jaar eerder had geholpen om de verkopen nog een beetje op peil te houden. Ook vers gefacelift, veel eerder in zijn bestaan, was de nummer 4: de Ford Escort (en Orion). De laatste generatie van de Escort had een moeizame start en ondanks de facelift bleef het gat naar de Golf en zeker de Astra groot. Er gingen er 4.624 van over de toonbank in Q1 1993. De top 5 werd vervolmaakt door de oudste van het stel: de Renault 19, waar er 3.185 van werden verkocht. Ook die was gefacelift in 1992. Op foto 2 bovenaan dit artikel vind je de complete top 50 van dat moment.

Vergeleken met nu

Om een beeld te krijgen van hoe het anno 2023 gaat met de vijf populairste modellen, pakken we even de tot nu toe bekende verkoopcijfers van die modellen of hun opvolgers erbij. Daaruit komt de volgende ruwe vergelijking naar voren:

Top 5 Q1 1993 Aantal verkocht Aantal verkocht 2023 Positie 1. Opel Astra 9.171 634 68 2. Volkswagen Golf 6.378 1.221 27 3. Opel Vectra 4.742 4 (Insignia) 280 4. Ford Escort 4.624 1.794 (Focus) 14 5. Renault 19 3.185 2.272 (Mégane) 7

Zoals je ziet, komt de Renault Mégane ondanks zijn leeftijd nog altijd aan goede verkoopcijfers en daarmee weet hij aardig in de buurt te komen bij wat zijn verre voorvader ooit presteerde. Ook de Focus doet het relatief helemaal niet zo slecht. Voor de Golf en zeker voor de Astra is het een ander verhaal, die kunnen bij lange na niet in de schaduw van hun voorouders staan en over de Opel Insignia beginnen we maar niet eens.