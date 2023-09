Wat als: de eerste Mercedes-Benz C-klasse Coupé

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Het is echt alweer dertig jaar geleden dat de eerste Mercedes-Benz C-klasse op de markt kwam. In 1993 debuteerde de W202, die tot onze aanvankelijke verbazing geen Mercedes-Benz 190 maar Mercedes-Benz C-klasse heette. Het begin van een begrip én een trend, want uiteindelijk zou ook de 200-/300-serie een 'klasse' (de E-klasse) worden, net als grootste broer S-klasse. Er zat echter nog meer verandering in het vat, zo begrepen we exact dertig jaar geleden. In AutoWeek 36 van 1993 berichtten we namelijk over de komst van een heuse C-klasse Combi en een coupéversie.

De geruchten over de 'C Coupé' waren grondig genoeg om 'm te laten illustreren. Op bovenstaande foto's zie je hoe we 'm voor ons zagen. Eigenlijk vrij eenvoudig, namelijk meer als een soort tweedeurs versie van de reguliere C-klasse dan als een wezenlijk anders vormgegeven model. Het was ook nog even gissen of het wel een tweedeurs zou worden, of dat Mercedes-Benz de coupé een achterklep zou geven waarbij de achterruit mee omhoog kwam.

Uiteindelijk bleek het allemaal net even wat gecompliceerder te liggen dan we ons destijds voorstelden. Het duurde namelijk nog vier jaar voordat er een auto kwam die hierbij in de buurt kwam en dat was een wat ander verhaal. In 1997 verscheen namelijk de op deze C-klasse gebaseerde CLK, een coupé die er heel anders uitzag. Die kreeg immers (in grote lijnen) het front en achterste van de in 1995 gepresenteerde E-klasse en fungeerde als coupé tussen de C- en E-klasse in. Waar kennen we dat ook alweer van? Oh ja, van de onlangs gepresenteerde Mercedes-Benz CLE. Overigens was de CLK ook weer niet écht een enorme verrassing: begin 1993 had Mercedes-Benz in Genève immers al de Coupé Concept laten zien en daar leek de CLK sprekend op.