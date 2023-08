Was het onlangs nog de beurt aan een Lancia Delta Integrale, nu komt Manhart op de proppen met een stevig onder handen genomen BMW M3. Het bedrijf, dat vlak over de Nederlands-Duitse grens bij Düsseldorf in Wuppertal huist, hangt een zes-in-lijn in de neus van het enige M3-model ooit dat van oorsprong een viercilinder heeft. Het is bovendien niet zomaar een zes-in-lijn, maar een 3,5-liter exemplaar uit de schappen van Alpina - niet eens een Motorsport-blok dus. Oorspronkelijk is het de BMW-motor die onder meer in de eerste generatie BMW M535i ligt, maar dan eentje die onder meer met een turbo werd geüpgraded door Alpina, om vervolgens in een B7 S Turbo onderdak te krijgen.

Daarin produceerde de krachbron 330 pk en 550 Nm, maar dat is volgens Manhart niet genoeg. Zowel de intercooler als de turbo ondergingen verbeteringen, voor een resultaat van 405 pk en 650 Nm koppel. De tuner vertelt niet hoe snel de M3 daarmee is, maar herzag wel allerlei zaken om de auto controleerbaar te houden. Grotere wielen met bredere banden, nieuwe remmerij, ophangingsdelen en een ander uitlaattraject: het zit er allemaal op, in of onder.

Ook visueel werd de M3 niet ontzien. Naast de genoemde grotere wielen monteert Manhart een spoilerpakket dat zowel op de voor- als achterkant van de auto zijn uitwerkingen heeft. Ook tint het de kenmerkende rechthoekige achterlichten van de 3-serie, om goed aan te sluiten op de matte lakkleur. Enkele rode accenten maken het feest compleet.

En de naam? Manhart MH3 3.5 Turbo. Het lijkt vooralsnog een vingeroefening te zijn voor Manhart, maar als je een BMW E30 M3 hebt en zou willen dat de jouwe er hetzelfde uitziet - of dezelfde krachtbron krijgt - kunnen de Duitsers vast iets voor je regelen.