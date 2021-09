Manhart ER 800 is E 63 met ruim 800 pk

Manhart is een tuner die normaal gesproken vooral BMW's voorziet van extra vermogen en wat subtiele uiterlijke opsmuk. Deze keer is een dikke Duitser van de concurrent aan de beurt: de Mercedes-AMG E 63.

Met de ER 800 begeeft Manhart zich enigszins op glad ijs. De E 63 is namelijk het domein van Brabus, dat als fabrikant nog een stapje verder gaat dan alleen tuning. Manhart zit qua vermogen in ieder geval ongeveer op hetzelfde niveau: de ER 800 heeft 809 pk en 1.070 Nm koppel onder de kap. Om die getallen te bereiken geeft Manhart de 4.0 V8 biturbo onder meer een andere ECU, turbo's en intercooler. Ook monteert het bedrijf een carbon luchtinlaat en een sportuitlaat. Daarnaast verlaagt Manhart de E 63 desgewenst met 20 tot 30 mm. Dat kan volgens de tuner door de software van de luchtvering aan te passen, of door andere koppelstangen te monteren.

Om de supersedan snel tot stilstand te kunnen brengen, heeft de ER 800 keramische remschijven op de vooras met een diameter van 405 mm. Daarmee zijn de schijven 3 mm groter dan de keramische exemplaren die AMG optioneel monteert. In uiterlijk opzicht is de ER 800 niet heel spectaculair: 21-inch wielen en gouden Manhart-stickers moeten de aandacht trekken. Daarbij zijn de 'V8 Biturbo'-badges op de flanken vervangen door 'ER 800' en is die type-aanduiding ook op het kofferdeksel terug te vinden. In het interieur heeft Manhart op de vloermatten na niets aangepast. Opvallend genoeg beschikt de demo-auto niet over het Burmester-audiosysteem, iets wat je in deze prijsklasse wel zou verwachten. Daarnaast betreft het een E 63 van voor de facelift.

Manhart geeft geen pakketprijs voor de ER 800, maar vermeldt wel wat alle aanpassingen los moeten kosten. De aanpassingen aan de motor kosten in totaal €17.999, voor de wielen moet je €8.200 aftikken en de bestickering kost €999. Daarnaast kun je voor €595 de grille in het zwart laten uitvoeren en kost het verlagen van de auto €355. Wie genoegen neemt met minder vermogen kan voor tussen de €2.899 en €4.099, afhankelijk van of je een E 63 of E 63 S meebrengt, ook kiezen voor alleen een ECU-tune. Met 650 tot 690 pk is de winst ten opzichte van een standaard E 63 dan wel een stuk minder groot.