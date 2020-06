Lexus IS belandt op het internet

Hoewel Lexus eerder verraste met de aankondiging van een geheel nieuwe IS, is het de Japanners niet gelukt om de primeur tot zijn onthulling geheim te houden. Via social media is de nieuwe Lexus IS namelijk aan alle kanten gelekt.

Onder andere Wilco Blok en All Car News laten op Instagram zowel de binnen- als de buitenkant van de nieuwe Lexus IS zien. Het Spaanse Cochespias heeft zelfs bewegende beelden in handen gekregen. Dit gebeurt allemaal nét voordat Lexus zelf de IS in de spotlights wil zetten, want de onthulling vindt morgen plaats. De première zou overigens vorige week al plaats hebben gevonden, maar dat leek Lexus geen gepast moment door de wereldwijde protesten tegen racisme.

Nu is dus al bekend hoe Lexus’ kleinste sedan eruit ziet. Het merk houdt vast aan zijn bekende ontwerpstijl. Aan de voorkant krijgt de IS de bekende zandloper-vormige grille net als bijvoorbeeld de UX en streng kijkende koplampen. Van de zijkant gezien lijkt het dak opvallend bol te staan, wat de hoofdruimte op de achterbank ten goede lijkt te komen. Aan de onderkant van het achterportier krijgt de koets een vouw die in een golfbeweging omhoog gaat. De achterkant wordt gekenmerkt door een subtiel doorlopende lichtbalk die de achterlichten met elkaar verbindt. Binnenin krijgt de bestuurder een dik sportstuur in handen met aan weerszijden flink wat knoppen. Op het dashboard uiteraard een fors infotainmentscherm. Een klokje krijgt, net als bij de vorige generatie IS, een plek tussen de centrale luchtroosters toegewezen.

Met een teaser liet Lexus eerder weten dat er weer een IS350 in het vat zit. Dat betekent dat er sowieso een versie met een 3,5-liter V6 zonder hybride-aandrijflijn onderweg is. Verwacht echter ook een hybride-IS. Net als zijn voorgangers krijgt de IS achterwielaandrijving. Nu helemaal lekker gemaakt? Dan is er slecht nieuws: de nieuwe IS gaat aan onze Europese neus voorbij.