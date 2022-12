De achterlichten van de Lexus IS werden een trend: de Lexus-look

Nog altijd bieden accessoireshops transparante achterlichten aan voor vele automodellen onder de noemer 'achterlichten in Lexus-look'. Hoe de Lexus IS in 1999 een trend veroorzaakte die weliswaar al over zijn hoogtepunt heen is, maar meer dan 20 jaar later nog altijd navolging vindt.

Soms duikt ineens een echte modegril op in autoland. In de jaren 80 zijn dat rookglazen achterlichten en midden jaren 90 moeten we collectief aan de driespaakswielen. Het doorgaans behoudende Toyota start in 1999 een heuse designhype met de transparante achterlichten van de Altezza, het model dat de rest van de wereld een paar maanden later leert kennen als de Lexus IS.

Al in 1962 bij Cadillac

Er wordt in de jaren 90 al wel wat geëxperimenteerd met nieuwe achterlichtvormen, maar Lexus geeft er een geheel nieuwe draai aan. In plaats van de traditionele gekleurde blokken heeft de IS een cluster van losse lampen in een verchroomde behuizing, achter een transparante lens. Het is misschien wat veel bling, maar rond de eeuwwisseling begint dat juist populair te worden, dus Lexus zit met zijn glimmende achterlichten vooraan in de trend. Nieuw zijn ze echter niet. Al in 1962 introduceert Cadillac Three-phase Rear Lighting: een transparante verlichtingsunit die rood kan oplichten dankzij een complex systeem van gekleurde filters.

In de jaren 60 een trend in de VS

Concurrent Chrysler laat dat natuurlijk niet over zijn kant gaan en lanceert in 1965 soortgelijke achterlichten op de New Yorker. Ford volgt in 1966, en daarmee zijn transparante achterlichten eind jaren 60 al een fikse trend in de VS.

Mazda 6, Saab 9-3, en de accessoirehandel

De transparante achterlichten van de Lexus IS zijn in 1999 een onmiddellijke hit. Al snel verschijnen ze bij de concurrentie. Mazda plakt ze in 2002 op de nieuwe 6 en Saab schroeft ze in 2008 op de gefacelifte 9-3. De Zweden trekken alle marketingregisters open door ze als ice block design aan te prijzen, een slimme verwijzing naar het koude thuisland. Natuurlijk pikt ook de accessoirehandel de trend op en al snel verschijnen de glimmende achterlichten op verlaagde Golfjes en Astra’s.

Zoals bij veel modetrends kun je je afvragen of die transparante achterlichten nu zo’n goed idee waren. Laten we het er maar op houden dat het nog te vroeg is om dat te beoordelen. Eén ding is echter zeker: vroeg of laat komen ze terug!