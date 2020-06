Lexus IS wordt 16 juni onthuld

De nieuwe Lexus IS zou aanvankelijk op 9 juni worden onthuld, maar dat vond Lexus gezien de rellen in onder meer de VS niet zo gepast . Inmiddels is bekend wanneer de compacte sportsedan wel verschijnt: de 16e.

Aanstaande dinsdagmorgen om 8:00 uur Japanse tijd gaat het doek van de IS. Dat betekent dat de auto hier om 1:00 uur ’s nachts op het digitale podium verschijnt, maar voor Europeanen is de nieuwswaarde helaas beperkt. De nieuwe IS komt namelijk niet naar ons werelddeel, omdat Lexus hier meer heil ziet in de (compacte) cross-overs en SUV’s die het aanbiedt.

Evengoed zijn we erg benieuwd hoe Lexus’ kleinste sedan eruit zal zien. Ter ere van de nieuwe aankondiging krijgen we onder meer een stuk C-stijl en een deel van de kont te zien. De familieband met onder meer de ES wordt door de scherpe lijnen meteen duidelijk, terwijl de eerder getoonde doorlopende lichtbalk een overeenkomst is met de UX.

Het typeplaatje van de getoonde auto toont ‘IS350’, wat betekent dat dit exemplaar is voorzien van een 3,5-liter V6 zonder hybride-ondersteuning. Bijzonder is dat de kracht bij de IS straks gewoon naar de achterwielen gaat, terwijl de grotere, voorwielaangedreven ES in een hoger segment de achterwielaangedreven GS vervangt. Lexus noemt de IS dan ook nadrukkelijk een sportsedan, waar de ES er vooral is voor wie veel ruimte en comfort zoekt.