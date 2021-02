Lexus IS F: terugblik op de 'M3 uit Japan'

De letter F en Lexus vormen al jaren een topcombinatie. Maandag onthulde het merk de IS 500 F Sport Performance met 5.0 V8. Uiteraard de spiritueel opvolger van de IS F, die in 2008 het startschot vormde voor de pretletter. Tijd om dat model eens in de spotlights te zetten!

Lexus wilde een weerwoord formuleren op de bestaande performance-modellen van onder meer M, RS en AMG. In 2006 vroeg Lexus het merkrecht aan op het F-logo. De letter F staat voor ‘Fuji’, naar het wereldberoemde Japanse circuit Fuji Speedway. Hier verricht het merk tevens het leeuwendeel van zijn testwerkzaamheden. In januari 2007 toonde Lexus het eerste F-model aan de wereld: de IS F. Een kinderachtige primeur was het allerminst: een atmosferische 5,0-liter V8 met 423 pk en 505 Nm koppel lanceerde sedan meteen in het territorium van de Audi RS4, BMW M3 en Mercedes-Benz C63 AMG.

Uiteraard was de dikke V8 lang niet het enige element waarmee de IS F zich apart zette van het meer doorsnee aanbod van Lexus. Op de motorkap zit een grote powerdome om de achtcilinder voldoende ruimte te geven. De voorbumper en zijskirts zijn beduidend sportiever dan die van de huis-tuin-en-keuken-IS, maar het is ook weer niet zo dat de sedan opeens schreeuwt om aandacht. Dat verandert als je naar de achterzijde kijkt, want de vier ovalen eindpijpen zijn aan weerszijden diagonaal boven elkaar geplaatst. Ze zijn zonder meer het meest kenmerkende aspect van de IS F. Om het af te maken zit er nog een spoilerlip op het kofferdeksel en staat de afgetrainde IS op 19 inch lichtmetaal. Op zowel de flanken als de kofferbak zijn de F-logo’s bovendien duidelijk zichtbaar.

Speels

Vanbinnen zijn de aanpassingen iets subtieler: sportstoelen, aluminium pedalen, aangepaste klokken en F-logo’s verraden dat je met de dikste IS onderweg bent. De V8 liet zijn vermogen via een achttraps automaat los op de achterwielen, waardoor hij in 4,8 seconden naar de 100 km/h kon spurten. Waar de Duitse concurrentie begrensd was op 250 km/h, stootte de IS F vrolijk door naar een – eveneens begrensde - 270 km/h. Overigens was de IS F met zijn bijna 1.700 kilo zeker geen lichte jongen. Uit onze rijtest in 2008 bleek dat de IS F zich ondanks zijn relatief hoge gewicht en het ontbreken van een sperdifferentieel prima leende voor het betere gooi- en smijtwerk.

Toekomst van het label

In 2013 viel het doek voor de IS F in ons land. Een verkoopsucces werd het nooit. Op het laatst bedroeg de nieuwprijs €117.970 en mensen die in dat segment shopten gingen dan veelal toch voor een model van de Duitse drie. Het betekende niet het einde van de F-modellen in ons land, want later leverde Lexus de GS F en RC F hier ook nog, allebei eveneens met een 5.0 V8. De GS F was er relatief kortstondig, maar de RC F is tot op heden nog steeds leverbaar. Dat is een aardige zeldzaamheid op 's lands wegen. Succesvoller is Lexus met het F Sport-uitrustingsniveau voor de reguliere modellen, dat à la S-Line van Audi een sportievere uitstraling met zich meebrengt.

De meest recente Lexus die de letter F aan zijn typeaanduiding toevoegt is de IS 500 F Sport Performance, waarmee het merk dus wederom een nieuw label introduceert; F Sport Performance. Het recept is echter hetzelfde gebleven: een 5.0 V8 in het vooronder, achterwielaandrijving en de kenmerkende diagonaal geplaatste uitlaten. Helaas komt dit model net als de reguliere IS niet naar Nederland. Een F Sport-sausje dan maar?