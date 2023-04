Zo zuinig is de Lexus IS 300h in de praktijk

Zeg je hybride, dan zeg je Toyota en daarmee in één adem Lexus. Met de IS 300h bracht Lexus hybride naar het premium D-segment. Een doorslaand succes is het nooit geworden, maar de auto heeft onmiskenbaar zijn kwaliteiten. Is het ‘zelfopladende’ hybridesysteem één daarvan, of blijkt het in de praktijk een wassen neus?

We schrijven de term ‘zelfopladend’ bewust tussen aanhalingstekens. Het is immers een wat knullige – en volgens Noren zelfs misleidende – beschrijving van het hybridesysteem. De matige reclamecampagne doet geen recht aan de auto, want onder de huid van zo’n Lexus IS 300h schuilt interessante techniek. De hybride aandrijflijn is aanzienlijk krachtiger dan die van de CT 200h en levert een totaalvermogen van 223 pk; 181 hiervan wordt gegenereerd door een 2,5 liter grote viercilinder.

Goed gemiddelde

Gemiddeld noteren gebruikers van een Lexus IS 300h een verbruik van 6,3 l/100 km, in praktischere waarden betekent dat precies 1 op 16. Voor een auto in deze klasse en met dit systeemvermogen is dat keurig.

Met een rustigere rijstijl of onder gunstigere omstandigheden kan het verbruik nog wat verder omlaag, bewijst de eigenaar van deze IS 300h Business Line Pro uit 2014. Gedurende drie jaar en 46.000 km noteerde hij een gemiddelde van 5,8 l/100 km ofwel 1 op 17,3. Daarmee is hij de zuinigste.

De onzuinigste bestuurder hield het verbruik maar enkele maanden bij en noteert een alsnog niet ongunstige 6,8 l/100 km, omgerekend 1 op 14,7. De daarna onzuinigst rijdende IS 300h is een exemplaar uit 2013, waarmee gedurende 37.596 km gemiddeld 6,5 l/100 km (1 op 15,3) werd gehaald.

Beter dan concurrenten

Recent keken we in deze rubriek naar het verbruik van de Volvo V60 en BMW 320i in de AutoWeek verbruiksmonitor. Vergeleken met deze modellen blijkt de strategie van Lexus goed gekozen. V60-rijders komen niet verder dan gemiddeld 1 op 13 en de zuinigste V60 springt maar nipt spaarzamer met benzine om dan de onzuinigste IS 300h. Bestuurders van een BMW 320i noteren een iets gunstigere 1 op 13,3.