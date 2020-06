Nieuwe Lexus IS geeft eerste levensteken

De nieuwe Lexus IS is nog één groot mysterie en dus zou je denken dat de volgende generatie nog verre toekomst is. Niks is minder waar: de nieuwe IS laat niet lang meer op zich wachten en Lexus laat nu een eerste glimp van de auto zien.

De huidige, derde generatie van de Lexus IS loopt al een flinke tijd mee. In 2013 werd de auto aan de wereld getoond en de facelift dateert alweer van vier jaar geleden. Tot op heden is een volledig nieuwe opvolger van de IS nog niet gespot, maar als een duveltje uit een doosje geeft de nieuwe IS nu zijn eerste levensteken. Op een schimmige foto, die na fors schuiven met de helderheid toch iets meer laat zien, is de volledig andere achterkant van de nieuwe IS zichtbaar. Details zijn er nog niet uit op te maken, maar het is helder dat de IS twee scherper gevormde achterlichten krijgt die optisch met elkaar verbonden zijn met een lichtbalk over de hele breedte van de achterklep.

Lexus houdt het mysterieus, want verder horen we alleen dat de auto op 9 juni al onthuld wordt. Een goed bewaard geheim dus, kun je wel stellen. Uit eerder gelekte productplannen van Lexus bleek dat de nieuwe IS 'in de zomer van 2021' op de markt moet verschijnen. Dat maakt deze vroege onthulling extra verrassend. Mogelijk komt de auto toch eerder op de markt. Of de IS ook gewoon weer in Nederland leverbaar wordt, is nog even afwachten. Ook specificaties en de vormen van aandrijving zijn nog even een mysterie. Reken er in ieder geval op dat de IS weer als hybride leverbaar wordt en ook een volledig elektrisch variant is allerminst uit te sluiten. Overigens test Lexus ook met waterstoftechnologie van moederbedrijf Toyota in een stevig verpakte LS met brandstofcel, al is nog niet helemaal helder wat daarvan de bedoeling is.