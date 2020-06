Nieuwe Lexus IS niet voor Europa

Lexus-liefhebbers lazen gisteren ongetwijfeld likkebaardend het artikel waarin een volledig nieuwe vierde generatie IS werd aangekondigd. Vandaag helaas slecht nieuws voor wie niet kan wachten op de komst van die nieuwe sportsedan. Naar Nederland komt hij namelijk niet. De Nederlandse importeur bevestigt aan AutoWeek dat Lexus Europe besloten heeft om de nieuwe IS niet op de Europese markt te introduceren.

De reden hierachter laat zich relatief eenvoudig raden. Volgens de importeur heeft het besluit te maken met de toenemende populariteit van SUV's en cross-overs in Europa. Vorig jaar bestond 80 procent van de Europese Lexus-verkopen uit een SUV of cross-over. Ook speelt mee dat Lexus de GS heeft vervangen voor de minstens zo grote maar prijstechnisch veel toegankelijkere ES.

De eerste generatie IS werd in 1998 geïntroduceerd als een rechtstreekse rivaal van de BMW 3-serie. De sedan, waarvan later een lekker eigenzinnige Sportcross-versie verscheen, had een 2,0- of 3,0-liter zes-in-lijn in zijn door Tomoyasu Nishi getekende neus. De aandrijving geschiedde via de achterwielen. De eerste IS, onder meer bekend om zijn opvallende instrumentarium en zijn heldere achterlichten, werd in 2005 vervangen door de tweede generatie. Niet alleen was dit de eerste IS die ook leverbaar werd met dieselmotoren, het was ook de eerste en enige IS waarvan een pittige IS F-versie verscheen. De Sportcross-variant keerde niet meer terug. Wel breidde Lexus het gamma uit met de IS 250C , een cabriolet met een stalen klapdak. De in 2013 gelanceerde huidige IS kreeg voor het eerst hybride aandrijflijnen toebedeeld. Sterker nog, in Nederland is de sedan alleen leverbaar geweest als hybride 300h.

Verspreid over drie generaties heeft Lexus in Nederland in totaal 5.824 IS'en verkocht. Daarmee is het na de CT (10.647 stuks) in ons land het best verkochte model van Lexus. In 2006 werden van de tweede generatie IS maar liefst 904 exemplaren verkocht. Het zou in Nederland een recordjaar voor het model blijven.