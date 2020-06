Onthulling nieuwe Lexus IS uitgesteld

Lexus heeft bekendgemaakt de nieuwe IS op een later moment te onthullen dan was gepland. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de IS vandaag zou worden gepresenteerd.

De gloednieuwe Lexus IS gaf begin deze maand in de vorm van deze teaserfoto plots zijn eerste levensteken. Wat bleek: de onthulling zou al op 9 juni plaatsvinden. Vandaag zullen we de nieuwe IS echter nog niet zien, want Lexus laat weten dat het de IS op een later, nader te bepalen moment onthult. Veel woorden maakt Lexus er niet aan vuil, maar het merk zegt de presentatie 'uit respect uit te stellen'. Naar verluidt heeft het te maken met de demonstraties in de Verenigde Staten op dit moment.

De nieuwe IS is nog een groot mysterie. Tot op heden zagen we alleen de nieuwe achterzijde van de auto in het donker. Een gecamoufleerd testexemplaar is ook nog niet opgedoken, dus dat maakt het extra spannend hoe de middenklasser eruit zal zien. Voor ons, Nederlanders, maakt het wat minder uit dan voorheen, want de nieuwe IS komt helaas niet naar Europa. De groeiende populariteit van SUV's en cross-overs ligt daaraan ten grondslag, maar daarnaast was de afzwaaiende IS op ons continent ook niet echt meer een verkooptopper.