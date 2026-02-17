Ga naar de inhoud
Langer vertraging richting Duitsland: grenscontrole verlengd met halfjaar

Al tienduizenden mensen toegang geweigerd

Grenscontrole Duitsland (ANP)
Lars Krijgsman

De kans dat je aan de grens met Duitsland flinke vertraging oploopt, blijft langer bestaan. De grenscontroles worden met zes maanden verlengd.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt zegt tegen de Duitse krant Bild dat de grenscontroles met zes maanden worden verlengd en nog tot zeker september bestaan. Dat betekent concreet: langer grotere kans om rond de grens met Duitsland in de file terecht te komen door willekeurige controles.

In een poging om illegale immigratie tegen te gaan, voerde Duitsland de grenscontroles in september 2024 in. Bild schrijft onder meer dat Duitsland de verlenging officieel heeft gemeld bij de Europese Commissie en dat er in totaal al bijna 46.500 mensen aan de grens toegang tot Duitsland zijn ontzegd.

