Land Rover Discovery spoedig onder het mes

In het hoofdkantoor van Jaguar Land Rover waait de wind van vernieuwing. Jaguar werkt aan een nieuwe XJ en aan een bijgewerkte XF en in een relatief kort tijdsbestek presenteerde Land Rover een nieuwe Range Rover Evoque en een op technisch grondig aangescherpte variant van de in 2014 gepresenteerde Discovery Sport. Vergeet daarbij niet de geheel nieuwe Defender die zich eindelijk aan het publiek mocht laten zien. Achter de schermen is Land Rover druk in de weer met de ontwikkeling van zowel een nieuwe Range Rover als een Range Rover Sport, maar ook de Discovery wordt niet vergeten, zo blijkt uit deze verse set spionagefoto's.

De huidige Discovery stamt uit 2016 en is daarmee zo'n twee jaar jonger dan de Discovery Sport. Het is dan ook niet zo gek dat de auto pas later op de snijtafel wordt gelegd. Het op deze foto's zichtbare testexemplaar is rond de bumpers rijkelijk beplakt met camouflagemateriaal, al lijken er zich geen grondige vernieuwde zaken onder schuil te houden. Interessanter nieuws speelt zich namelijk onder de koets van de vernieuwde Disco af. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat de Discovery net als zijn kleinere broertje beschikbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn. Mocht dat het geval zijn, dan zou dat zomaar de aandrijflijn uit de Range Rover P400e kunnen zijn. Kijk echter niet gek op als Land Rover zich beperkt tot het beschikbaar stellen van motoren met mild hybrid techniek. Zet in dat geval in op de 400 pk en 550 Nm sterke zescilinder die eveneens in de Range Rover Sport te krijgen is.

Een officiële onthulling verwachten we later dit jaar. De marktintroductie zal echter niet voor 2022 plaatsvinden.