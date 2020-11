Prijzen vernieuwde Land Rover Discovery bekend

Bij de Defender, die voor een deel dezelfde motoren heeft als de vernieuwde Discovery, is te zien dat de P400e geheten plug-in hybride de vanafprijs flink drukt. De Discovery torst echter geen accu's met zich mee. Je bent het voordeligst uit met de mild-hybride D250 AWD MHEV in de 'S'-uitvoering, die voor € 102.972 in de prijslijst staat. Deze 249 pk zescilinder diesel is allerminst een kinderachtige 'instapmotor', want met een acceleratie van 0-100 in 8,1 seconden en een topsnelheid van 194 km/h is de Discovery al behoorlijk vlot. Een krachtigere variant is de D300, die vanaf € 108.033 verkrijgbaar is. Alle motorvarianten hebben een achttraps automaat. Bij de Discovery kun je kiezen uit twee verschillende hoofduitvoeringen: de reguliere Discovery of de meer sportief uitgedoste R-Dynamic, ieder weer met hun eigen hogere uitvoeringsniveau's 'S', 'SE' of 'HSE'.

Prijzen Land Rover Discovery diesel

Motor Vermogen Uitvoering Prijs D250 AWD MHEV 249 pk Discovery € 102.972 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery € 108.033 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery S € 108.216 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery S € 112.652 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery SE € 114.049 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery SE € 118.485 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery HSE € 122.954 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery HSE € 127.389 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery R-Dynamic S € 110.634 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery R-Dynamic S € 115.070 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery R-Dynamic SE € 115.980 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery R-Dynamic SE € 120.416 D250 AWD MHEV 249 pk Discovery R-Dynamic HSE € 125.372 D300 AWD MHEV 300 pk Discovery R-Dynamic HSE € 129.807

Indien je liever een benzinemotor hebt, kun je vanaf € 103.965 instappen in de P360 AWD MHEV, een 360 pk sterke zescilinder die de Discovery in 6,5 seconden naar de 100 km/h stuwt en door stampt naar 209 km/h. Opvallend genoeg is de viercilinder P300 AWD níet de goedkoopste benzinemotor.! Die staat namelijk voor € 105.180 in de prijslijst, waarschijnlijk omdat de CO2-uitstoot met 250 gram per kilometer 13 gram hoger ligt dan die van de mild-hybride P360. De P300 is in de duurdere uitvoeringen wél weer goedkoper, maar de meerprijs van de P360 is dan echter nog steeds zeer gering.

Prijzen Land Rover Discovery benzine