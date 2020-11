Dít is de vernieuwde Land Rover Discovery

Ook de inmiddels vier jaar oude Land Rover Discovery ontsnapt niet aan de vernieuwingsdrang bij Jaguar Land Rover. Net als bij de Velar eerder al het geval was, is de Discovery op zeer milde wijze bijgepunt. In tegenstelling tot de rest van de line-up van Jaguar Land Rover komt de gefacelifte Discovery er echter niet als plug-in hybride.

Highlights:

Nieuwe indeling koplampen en achterlichten

Zescilinders met mild hybrid-technologie

Pivi Pro-infotainment

Géén plug-in hybride

Vanaf €103.945

Eind 2016 onthulde Land Rover de derde generatie van de Discovery. In feite is het meest recente model de vijfde Discovery in de reeks, maar de Series I & II stonden op hetzelfde platform, net als de Discovery 3 & 4. De huidige generatie Discovery wordt optisch vrij subtiel aangepakt. De Discovery krijgt koplampen met een vernieuwde indeling en de achterlichten met donkerdere beglazing zijn voortaan op alle varianten optisch aan elkaar verbonden door een zwart paneel. Wanneer je richting aangeeft, maken 'dynamische' knipperlichten dat duidelijk aan andere automobilisten. De grille heeft voortaan hetzelfde honingraatpatroon als de Discovery Sport, het kleine broertje van de Discovery. Verder zijn de 'ventilatieopeningen' op de voorspatborden voortaan in carrosseriekleur gespoten en zijn de bumpers rondom vernieuwd. De voorbumper heeft bijvoorbeeld een breder in carrosseriekleur gespoten inzetstuk en aan weerszijden zijn de luchtsleuven eveneens voorzien van kleine inzetstukjes - zes in totaal - op de R Dynamic-uitvoering. Die meer sportieve uitvoering beschikt overigens ook over glanzend zwarte details in de bumpers, aan de onderkant van de deuren en heeft tevens een contrastrerend zwart dak.

Pivi Pro

Binnenin zijn de wijzigingen iets duidelijker. Om te krijgt ook de Disco' het vernieuwde Pivi Pro-infotainmentsysteem. Het touchscreen is met 11,4 inch 48 procent groter dan voorheen. Recht voor de bestuurder zit een digitaal instrumentarium dat net als voorheen 12,3-inch groot is, maar compleet is vernieuwd. De lay-out hiervan is meerdere manieren configureerbaar, waardoor de navigatie bijvoorbeeld fullscreen in beeld kan worden gebracht. Daarnaast profiteert de Discovery voor het eerst van een head-updisplay. Kleiner nieuws: de vernieuwde Discovery beschikt over nieuwe tablethouders met extra oplaadpunten in de rugleuningen van de voorstoelen en de Disco heeft een wifi-hotspot aan boord.

Net als z'n onlangs vernieuwde stalgenoten krijgt de Discovery een nieuw stuurwiel. De bediening voor de klimaatcontrole is herzien en de ronde draaiknop voor de automaat heeft net als in onder meer de Velar plaats moeten maken voor een meer traditioneel pookje. Navraag van AutoWeek leert dat Land Rover dit heeft gedaan om de bediening van de automaat natuurlijker en intuïtiever aan te laten voelen. De stoelen op de tweede zitrij zijn herzien en de bestuurder kan ze nu elektrisch neerklappen. Hierdoor ontstaat desgewenst 2.485 liter aan bagageruimte.

Géén plug-in hybride

Land Rover biedt de vernieuwde Discovery aan met vier motoren: twee benzinemotoren en twee zelfontbranders. Op benzinevlak staan de P300 met zijn 300 pk en 400 Nm sterke 2,0 viercilinder turbo en de P360 klaar. Die P360 is een 3.0 zes-in-lijn die ondersteund wordt door mild-hybrid technologie. Hij levert 360 pk en 500 Nm koppel. De dieselrijder zal genoegen moeten nemen met zescilinders, want voor minder doet Land Rover het niet. De D250 levert 249 pk en 570 Nm, terwijl de D300 300 pk en 650 Nm krachtig is. Beide diesels zijn, net als de P360, mild hybrids en vervangen de SD4 en SDV6-diesels uit het vorige model. Dankzij het verbeterde Terrain Response 2 en Intelligent All Wheel Drive moet de vernieuwde Discovery nog beter zijn mannetje kunnen staan in het terrein. Luchtvering is standaard.

In de markt voor een nieuwe Discovery? Berg je dan maar, want de P300 moet al minimaal €103.945 opbrengen. De volledige prijslijst volgt op een later moment. Land Rover levert de nieuwe Discovery niet als plug-in hybride, een motorvariant die de vanafprijs van de Discovery wellicht had kunnen drukken.