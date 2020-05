Verlengde Jaguar XF rekt zich uit

Een jaar na de introductie van de huidige, tweede generatie XF in 2015, stelde Jaguar de XF L aan de wereld voor. De L-versie is speciaal voor de Chinese markt ontwikkeld en heeft een fors langere wielbasis. De hier bekende 4,95 meter lange XF heeft een wielbasis van 2,96 meter, bij de de XF L is dat 3,10 meter. De 5,09 meter metende XF L biedt hierdoor een zee van ruimte aan de achterpassagiers. Ideaal voor de Chinese markt, waar verlengde versies van auto's in het D- en E-segment nog altijd de voorkeur genieten boven de hier bekende varianten. Sterker nog, net als vele andere sedans bestaat de XF net als kleinere broer XE in China uitsluitend in verlengde vorm. Hoe dan ook, de XF gaat onder het mes en dat betekent dat ook de XF L spoedig wordt aangescherpt.

De bijpuntsessie die de XF L ondergaat, zal niet of nauwelijks afwijken van de aanpassingen die Jaguar op de reguliere sedan- en Sportbrakeversie doorvoert. Reken op detailniveauwijzigingen van de lichtunits voor en achter en aangescherpte vormgeving van de bumpers. Met vergelijkbare fluwelen handschoentjes wordt het binnenste vernieuwd. Reken hier op nieuwe materialen, al zal de grootste verandering betrekking hebben op het infotainmentsysteem. Ongetwijfeld geeft Jaguar z'n middelste sedan namelijk de beschikking over de nieuwste versie van het Touch Pro Duo-infotainmentsysteem, compleet met een extra scherm waarmee de klimaatregeling bediend wordt.

Later dit jaar verwachten we de vernieuwde XF in levenden lijve tegen te komen zonder verhullend stickerwerk.