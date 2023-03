Lamborghini Aventador-opvolger geeft hybride geheimen prijs

Het was voor de liefhebbers van puur V12-geweld even slikken toen Lamborghini de Aventador uitzwaaide. Zijn opvolger doet het niet meer met alleen een verbrandingsmotor. Hij krijgt wel weer een V12, alleen werkt die samen met meerdere elektromotoren. Hoe de aandrijflijn er precies uitziet, laten de Italianen nu los.

De nog onder codenaam LB744 te boek staande nieuwe top-Lamborghini is niet de eerste hybride van het merk, dat was de Sián, maar het is wel een veel sterker geëlektrificeerd model. Het kloppend hart van de LB744 is, net als bij de Aventador, een 6,5-liter V12. Die is alleen geheel nieuw en lichter; 218 kg, 17 kg minder dan de V12 die in de Aventador lag. Het is de krachtigste V12 ooit van Lamborghini, met een vermogen van 128 pk per liter. Op zichzelf levert de V12 al 825 pk en 725 Nm en dan moet de elektrokracht er nog bij komen. De Aventador-opvolger krijgt maar liefst drie elektromotoren die samen het systeemvermogen op 1.015 pk brengen. Twee van de elektromotoren drijven de voorwielen aan en maken het mogelijk om in volledig elektrische modus (met voorwielaandrijving) te rijden. De elektromotoren zijn ieder goed voor 150 pk vermogen en 350 Nm koppel.

De LB744 heeft uiteraard een accu aan boord om de elektromotoren van stroom te voorzien. Die ligt in het midden van de auto en heeft een capaciteit van 3,8 kWh die met tot 7 kW kan worden bijgeladen. De LB744 is een plug-in hybride, alleen niet eentje waarmee je serieuze afstanden volledig elektrisch kunt afleggen. Het is maar de vraag hoe vaak je zult bijladen met een stekker, want volledig opladen duurt een halfuur, terwijl de accu met regeneratief remmen of direct vanaf de V12 volgens Lamborghini in slechts zes minuten volledig wordt bijgeladen.

Omdat de accu in het midden ligt, heeft de LB744 zijn transmissie áchter de motor liggen. De motor ligt dan ook precies andersom vergeleken met de V12 in de Aventador. Lamborghini heeft er alles aan gedaan om de gloednieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling zo compact mogelijk te houden, om het zwaartepunt van de aandrijflijn ondanks deze lay-out zoveel mogelijk in het midden te houden. Hij is 56 cm lang, 75 cm breed en 58 cm hoog en weegt 193 kilo inclusief de erop geplaatste derde elektromotor. Die achterste elektromotor werkt als starter-generator. Hij kan vermogen afgeven en kan de accu andersom ook van stroom voorzien. In het eerste geval kan de LB744 volledig elektrisch vierwielaangedreven rijden.

Een bijzonder staaltje techniek al met al, alleen is nog niet helemaal helder wat de beresterke Aventador-opvolger er op het asfalt mee kan bereiken. Het duurt vast niet lang meer voordat we die antwoorden krijgen. Overigens heeft het uiterlijk van de auto weinig verrassingen meer voor ons in petto.