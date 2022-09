Lamborghini Aventador-opvolger weer in beeld

Het zijn spannende tijden voor de happy few, want dik elf jaar na de introductie van de Lamborghini Aventador hebben we zicht op het volgende vlaggenschip van de Italiaanse fabrikant. Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat het om die auto gaat, want het is met zijn wigvorm en relatief lange en hoge achterste weer een Lamborghini pur sang.

Toch gaat het ontwerp van de Aventador verder wel het museum in, want zijn opvolger wordt op tal van vlakken wat heftiger vormgegeven. Vooral aan de achterkant, daar zien we duidelijk invloeden van de Lamborghini Sián. Net als de Sián krijgt de Aventador-opvolger achterlichten die zijn ondergebracht in een soort nisje in de koets. Ze zitten boven de stickers op dit testexemplaar die op achterlichten moeten lijken. In tegenstelling tot wat anno 2022 bij bijna elke nieuwe auto het geval is, krijgt de Aventador-opvolger geen doorlopende balk ledverlichting om de twee achterlichten met elkaar te verbinden. Nee, halverwege zitten vier uitlaateinden die net als de achterlichten uit een vrij stevige uitsparing in de koets steken. De kentekenplaat zit daar in dit geval niet direct onder, zoals bij een ander prototype nog het geval was. Overigens zit er helemaal bovenaan de kont een geïntegreerde achterspoiler die bij hogere snelheden omhoog komt.

Uit de vier niet te missen uitlaten klinkt opnieuw de brul van een V12, dus in dat opzicht kunnen de liefhebbers gerust ademhalen. Wel doet de V12 het voortaan in samenspel met één of meerdere elektromotoren. Het wordt een plug-in hybride, net als eerder genoemde Sián. Reken er maar op dat het behalve een potentieel gunstig effect op verbruik en uitstoot ook een leuke spurt extra vermogen met zich meebrengt. Waar de sterkste Aventador het tot 780 pk schopte, kan zijn opvolger waarschijnlijk in de basis al met ruim 800 pk systeemvermogen aan de slag. Waarschijnlijk krijgen we de jongste creatie uit Sant'Agata Bolognese pas in 2023 volledig te zien.