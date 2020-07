Klassieke Ferrari gevonden op bodem van het IJ

Een opmerkelijke vondst in Amsterdam: daar is in het IJ een Ferrari aangetroffen. Gezien de laag modder eroverheen en het bouwjaar van de auto, zou het zomaar kunnen dat-ie er al even heeft gelegen. De politie doet onderzoek.

Tijdens een oefening van de Brandweer werd reeds enkele weken geleden op de bodem van het IJ een op de kop liggende auto ontdekt. Nadere inspectie wees uit dat het om een Ferrari ging, die voor een groot deel verzonken lag in de bodem. Tegenover lokale omroep AT5 verklaart de politie dat er een kentekencheck aan te pas is gekomen om te ontdekken wat voor Ferrari het precies is. Het blijkt te gaan om een Ferrari Mondial van bouwjaar 1987.

Nou is de vondst op zichzelf al bijzonder, maar het gaat daarbij ook nog om een betrekkelijk in de vergetelheid geraakte Ferrari. De Mondial was namelijk voor een Ferrari betrekkelijk gewoontjes, verre van exclusief en sprak ook met z'n vermogen niet heel erg tot de verbeelding. De Mondial haalde namelijk slechts 214 pk uit z'n 3,0-liter V8. Dat werd later wel wat verbeterd, toen de Mondial een 3.2 V8 kreeg die goed was voor 270 pk. De auto op de bodem van het IJ is er zo één. Een auto waarmee je wegens de matige populariteit en grote productieaantallen niet bepaald goud in handen hebt als er eentje in je garage staat, maar om 'm nou in het IJ te dumpen...

De auto is vanmiddag met succes boven water gehaald. Nu wordt er hopelijk ook meer duidelijk over de reden dat de auto er ligt. Volgens de politie is er uiteraard nader onderzoek nodig om te kijken of het hier eventueel om een misdrijf gaat of dat er zelfs nog iemand in de auto aangetroffen wordt. Het is niet bekend wat de kentekencheck eventueel uitwees over hoelang de auto al van de weg is verdwenen, al meldt AT5 dat de auto 'volgens een getuige' al jaren geleden als gestolen is opgegeven.