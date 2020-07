Kunstenaar wil uit IJ geviste Ferrari tentoonstellen

Een krappe week geleden werd er door de brandweer een Ferrari Mondial uit 1987 uit het IJ getakeld die daar in juni op de bodem werd aangetroffen. De auto blijkt al sinds de jaren 90 als gestolen geregistreerd te staan. Toen de auto eenmaal geborgen was, bleek er volgens de politie weinig te onderzoeken te zijn. Er werd in het interieur geen lichaam aangetroffen en daarbij lag de auto al zolang onder water dat er ook geen fatsoenlijk sporenonderzoek meer mogelijk is. Tegenover AT5 laat de politie daarom weten dat de zaak hiermee is afgedaan en de Mondial naar de sloop kan.

Dat stuit tegen het zere been van kunstenaar Feike Otto van der Zee. Volgens hem is het een dermate bijzondere vondst dat de 33 jaar oude Ferrari gespaard moet blijven. "‘Niet slopen! Alsjeblieft niet zeg. Ik moest meteen denken aan de Bugatti uit 1925 die een paar jaar geleden uit het Lago Maggiore werd gevist: die staat nu in een museum. Ik zou van deze Mondial graag een kunstwerk maken", aldus Van der Zee. Het idee is volgens hem om de auto publiekelijk tentoon te stellen bij hem in Amsterdam-Noord. "Hij zou daar prachtig staan aan de kade." Daarbij hoopt Van der Zee meer te weten te komen over het verhaal achter de Mondial en hoe-ie ooit op de bodem van het IJ is terechtgekomen.