Terugblik: 'Ferrari komt nooit met een vierdeurs'

In deze nieuwe onregelmatig terugkerende rubriek duiken we in het verleden. We gaan terug in de tijd en blikken terug op een nieuwsartikel dat exact tien jaar geleden op AutoWeek.nl verscheen. Met de kennis van nu, kijken naar het verleden. Heeft de trend zich doorgezet, is de auto in productie gegaan... Je leest het in de Terugblik!

Het is vloeken in de kerk om het over een vierdeurs Ferrari te hebben, zo benadrukte toenmalig Ferrari-topman Amedeo Felisa vandaag exact tien jaar geleden. "Enzo Ferrari heeft altijd gezegd nooit een vierdeurs auto te willen bouwen. En wij respecteren ons erfgoed uiteraard. Wie een vierdeurs Ferrari wil hebben, kan prima terecht bij Maserati," zo verklaarde de Italiaan destijds. Hoewel Felisa al jaren niet meer de scepter zwaait bij Ferrari, heeft zijn vertrek niet tot een andere visie geleid. Nog altijd is een vierdeurs Ferrari niets meer dan een droom, nachtmerrie, of een creatie van een creatieve carrosseriebouwer.

Toch blijft het een spannende vraag: gaat het toch ooit alsnog gebeuren? Hoewel Ferrari als geen ander weet dat het niet met erfgoed kan klooien, is het al eens eerder teruggekomen op een hele stellige uitspraak. In het najaar van 2014 was toenmalig Ferrari-CEO Sergio Marchionne heel helder: 'Er komt geen vierdeurs of SUV van Ferrari'. We weten inmiddels natuurlijk dat de SUV wel degelijk in de pijplijn zit. Ook dat was jarenlang totaal ondenkbaar, maar ergens in de komende jaren komt die toch echt. Als dat ook nog eens een vierdeurs is... Toch lijkt het erop dat Ferrari zelfs bij de SUV vasthoudt aan de twee deuren.

Overigens heeft Ferrari wel ooit een vooruitblik laten zien op een model met vier deuren. Ontwerphuis Pininfarina was verantwoordelijk voor het bijzondere ontwerp van de Ferrari Pinin uit 1980. De aan de 400GT verwante sedan werd ter ere van het 50-jarig bestaan van Pininfarina ontworpen en werd ook besproken met niemand minder dan Enzo Ferrari. Naar verluidt is er toen over nagedacht om een productieversie van de vierdeurs te maken, maar dat is er nooit van gekomen. De grote man zou er zelf destijds best wat voor hebben gevoeld en zelfs enthousiast over het ontwerp zijn geweest, maar de hoge heren bij Ferrari-eigenaar Fiat zagen het niet zitten. Je kunt je dus afvragen in hoeverre een vierdeurs Ferrari écht tegen de geest van Enzo Ferrari in gaat.