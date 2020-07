Kabinet toch in overleg met autosector over WLTP-verhoging

Vanaf gisteren (1 juli) gelden nieuwe BPM-tabellen voor auto’s, en wel op basis van de WLTP-testmethode. Maar het kabinet gaat na aanhoudende klachten van de Kamer toch in overleg met de sector om te kijken of deze omzetting niet leidt en heeft geleid tot een belastingverhoging.

Dat schrijft staatsecretaris Vijlbrief vandaag aan de Tweede Kamer. Nadat er eerder al onderzoeken waren door TNO, KPMG en professor Koopmans van de VU over of er nu wel of geen belastingverhoging heeft plaatsgevonden door de omzetting (het Kabinet zegt van niet, de autobranche zegt van wel) is de Tweede Kamer in ieder geval nog niet tevreden over de antwoorden op deze vraag. De leden Omtzigt en Lodders hebben aangedrongen op extra onderzoek en het kabinet is dus nu overstag: het gaat overleggen met Bovag en RAI vereniging over waar de knelpunten zitten. Een grote overwinning voor beide brancheverenigingen die al tijden roepen dat er juiste wel een forse lastenverzwaring heeft plaatsgevonden.

Al in de zomer van 2016 beloofde toenmalig staatssecretaris Wiebes in een interview in AutoWeek dat er op marconiveau geen belastingverhoging zou plaatsvinden puur omdat er met een andere liniaal gemeten zou worden. Die belofte werd vervolgens ook aan de Kamer gedaan. Het feit dat de BPM sinds invoering van het overgangsstelsel juist wel fors is gestegen kwam volgens het Ministerie van Financiën puur omdat er grotere en zwaardere auto’s zijn verkocht. De sector bestrijdt dat en ergert zich aan het feit dat het niet benaderd is door Koopmans tijdens het laatste onderzoek. Het kan dus nu zijn argumenten voorleggen aan de staatssecretaris.