Zolang er landen zijn waar een Audi Q7 als ‘midsize’ wordt aangeduid, zal er behoefte zijn aan grotere SUV’s. Daarom komt Audi voor het eerst met een Q9, die vandaag laat zien hoe ruim en luxueus hij precies is.

Mercedes heeft de GLS, BMW heeft de X7 en Audi … heeft tot nu toe helemaal niets in dit segment. Dat gaat veranderen met de Q9, de eerste Audi ooit met een ‘9’ in de typenaam. De Q9 komt dan ook boven de toch al ruime Q7 en iets minder ruime Q8 te staan, waarbij de Q7 overigens zeer binnenkort en min of meer gelijktijdig in een nieuwe vorm wordt gepresenteerd. Die Q7 vertoont ongetwijfeld veel gelijkenissen met deze Q9, die wel langer en vierkanter is dan zijn platformgenoot. Spionagebeelden geven ook weg dat het design van de achterkant enigszins afwijkt, onder meer doordat de kentekenplaat van de Q9 onder de achterklep is geplaatst.

Vandaag gaat het echter niet om de nog niet onthulde buitenkant, maar om het interieur. Audi laat het binnenste van zijn ruimste SUV vast en zeker op goed moment zien en belooft dat de auto standaard drie zitrijen krijgt. In principe gaat het om zeven zitplaatsen met een driezits bank in het midden. In dat scenario is de Q9 een soort ultieme gezinsbak en zijn er niet minder dan zes isofix-bevestigingen voor kinderzitjes aanwezig: op alle zitplaatsen achterin plus de passagiersstoel voor.

Separate stoelen

Wie liever meer luxe in plaats van meer zitplaatsen wil, kan tegen bijbetaling kiezen voor een tweede zitrij met twee separate elektrisch verstelbare stoelen. Aan elektromotoren geen gebrek: alle zitplaatsen zijn standaard tenminste deels elektrisch verstelbaar en zelfs elektrisch openende deuren zijn leverbaar. Een gigantisch panoramadak is trouwens ook standaard, en kan ook open. Tegen meerprijs kun je het uitrusten met elektrochromatische verduistering in segmenten en ledverlichting, standaard is het getint. Er is dus geen rolscherm voor dit raam, want dat is volgens Audi niet nodig.

Het interieur van de Audi Q9 is niet al te verrassend voor wie Audi’s huidige stijl goed kent, maar staat logischerwijs wel op een hoger niveau dan dat van de Q3, Q6 en Q5. Denk aan meer leer, meer sfeerverlichting, meer luidsprekers en meer opties op het gebeid van kleuren en materialen, waarbij hout en wol tot de mogelijkheden behoren. Audi belooft een buitengewoon indrukwekkend ‘4D’-audiosysteem in samenwerking met Bang & Olufsen, waarbij je het geluid kunt horen en voelen. Overal in het interieur vind je usb-c-poorten terug en wie de juiste opties aanvinkt, kan daarvan vermogens tot maar liefst 100 watt verwachten.

29 juli

Benieuwd naar de rest van de Audi Q9? Dan moet je nog even geduld hebben, want pas op 29 juli trekt Audi definitief het doek van dit model. Dan hebben we ook een nieuwe video voor je, met naast het interieur ook een uitgebreide blik op de buitenkant en de positionering van deze grootste Audi ooit. Eén ding weten we inmiddels: elektrisch is hij niet.