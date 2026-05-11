De razend populaire Skoda Elroq krijgt een goedkoper en kleiner model naast zich: de Epiq. Die heeft het potentieel om een regelrechte verkoopknaller te worden. Hij is nu bijna klaar voor Nederland.

Met de Elroq schoot Skoda regelrecht in de roos. Het kleinere en goedkopere alternatief van de Enyaq krijgt op zijn beurt ook een kleiner en goedkoper model onder zich: de Epiq. Dat zou zomaar een groot succes kunnen worden. De Skoda Epiq is bijna klaar om zijn tanden in de Europese en dus ook Nederlandse markt te zetten. Nu weten we wanneer hij wordt onthuld.

Op 19 mei trekt Skoda het doek van de Epiq, het kleinste elektrische model van het Tsjechische merk. De Epiq wordt een 4,17 meter korte elektrische cross-over die een vanafprijs krijgt van €25.000. Daarmee is hij wat prijsstelling betreft vergelijkbaar met de Volkswagen ID Polo, terwijl dat een kleinere hatchback is. De goedkoopste Skoda Epiq heeft waarschijnlijk een 37-kWh accu en een 115 pk sterke elektromoto aan boordr. Ook komt de EV als Epiq 55 op de markt. Die heeft een 51,7-kWh accu en een 210 pk sterke elektromotor.

De Epiq introduceert voor Skoda fris nieuw design. Op een nieuwe teaserplaat is de auto weer te zien, al konden we je de Skoda Epiq eerder al beter laten zien. We hebben er zelfs al mee kunnen rijden.De Tsjechen gaven onlangs het interieur van de cross-over vrij. Op naar 19 mei!