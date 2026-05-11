We kennen Noorwegen als een voorloper op het gebied van EV-verkoop, maar Denemarken kan er ook wat van. Daar waren afgelopen maand bijna alle nieuwe aan particulieren verkochte auto's volledig elektrisch.

Als je een land moet noemen waarin elektrische auto's als warme broodjes over de toonbank gaan, is de kans groot dat je voor Noorwegen gaat. Vlak echter Denemarken niet uit. Ook daar gaat het erg hard. Zo hard zelfs, dat er afgelopen maand een nieuw recordaandeel voor EV's was als we kijken naar de particuliere nieuwverkoop. Maar liefst 96,3 procent van de in april door particulieren geregistreerde nieuwe auto's in Denemarken was volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Bilstatistik waarover Mobility Denmark bericht.

Vooral particulieren met budget voor een nieuwe auto stappen dus massaal in elektrische auto's, op zakelijk vlak loopt het in Denemarken juist nog wat achter. Het totale aandeel van elektrische auto's in de nieuwverkoop was 81,9 procent, omdat er zakelijk ook nog aardig wat auto's met verbrandingsmotor zijn geregistreerd. Dat elektrische auto's zo enorm in trek zijn en het aandeel hard stijgt, heeft ongetwijfeld voor een deel te maken met de hoge brandstofprijzen. Echter speelt in Denemarken specifiek ook mee dat er daar nogal stevige belastingen worden geheven op auto's die CO2 uitstoten. Waar kennen we dat ook alweer van? In Denemarken pakt dat vaak nog heftiger uit dan hier.

De populairste nieuwe auto's in Denemarken waren vorige maand de Skoda's Elroq en Enyaq (respectievelijk 1.088 stuks en 823 stuks), gevolgd door de Toyota C-HR+ (804), de Volkswagen ID4 (680) en de Audi Q4 e-tron (444). De Chinese Xpeng G6 valt net buiten de top 5, met 409 verkochte exemplaren.