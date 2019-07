Bpm-tarief vanaf 1 juli 2020 gebaseerd op WLTP

“De bpm-tarieven zullen budgettair neutraal worden omgerekend op basis van recent onderzoek van TNO” staat te lezen op Rijksoverheid.nl. In overleg met de autobranche komt er een ruime overgangsperiode, zodat de sector voldoende tijd heeft om zich erop voor te bereiden, staat in een brief die staatssecretaris Snel vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Dat er wordt omgerekend, is in de basis een goede zaak, want anders zouden er hogere bpm-tarieven komen door een CO2-waarde die niet in de praktijk, maar louter op papier minder gunstig uitkomt. De oude NEDC-testmethode levert immers per definitie gunstiger verbruikscijfers op dan de nieuwe WLTP-methode, die dichter bij de praktijk staat. Sinds de invoering van die nieuwe methode wordt het verbruik met een speciale rekenmethode omgerekend naar een NEDC-waarde, waarop tot medio 2020 de bpm wordt gebaseerd. Vanaf 1 juli wordt de methodiek dus omgegooid, dient de WLTP-uitkomst als uitgangspunt, maar wordt het bpm-bedrag daarnaar aangepast.

Bovag en RAI zijn evengoed niet blij, omdat staatsecretaris Snel tegelijkertijd bekendmaakt dat er niet wordt gesleuteld aan de huidige bpm-tabel. Dat schiet bij de brancheorganisaties in het verkeerde keelgat, omdat volgens door hen uitgevoerd onderzoek blijkt dat veel auto’s duurder zijn geworden door de invoering van WLTP, zelfs met de huidige omrekening naar NEDC-waarden. Inderdaad kregen we halverwege vorig jaar heel veel prijsverhogingen en talloze geschrapte uitvoeringen te verwerken, maar de overheid ontkent dat de WLTP-methode hier iets mee te maken heeft. Een in dat kader uitgevoerd onderzoek van TNO zou aantonen dat niet de nieuwe rekenmethode, maar daadwerkelijk onzuiniger en vervuilender auto’s de oorzaak zijn van de prijsstijgingen. Dat zou dan weer komen doordat nieuwe auto’s gemiddeld zwaarder zijn en meer motorvermogen hebben. Hoewel ook dat klopt, maakt deze verklaring niet duidelijk waarom bestaande modellen in prijs zijn gestegen.

Bovag en RAI stellen zich niet in het TNO-onderzoek te herkennen. Volgens deze organisaties is een nieuwe benzine-auto in Nederland gemiddeld 800 euro duurder dan voorheen. Bij diesels zou er zelfs sprake zijn van een gemiddelde prijsstijging van 2.000 euro.

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, licht de verontwaardiging toe: “Voor steeds meer mensen wordt een nieuwe, zuinige, schone auto onbetaalbaar. De keuze voor de automobilist wordt nog verder beperkt, terwijl het juist van belang is dat ons wagenpark snel verduurzaamt. Dit jaar is de verkoop al met ruim 10 procent gedaald. Wij dringen er bij de staatssecretaris op aan om de eerdere toezegging van zijn voorganger Wiebes aan de Tweede Kamer dat de consument niet de dupe mag worden van de overgang naar de WLTP, te respecteren en de bpm-tabel op 1 januari 2020 alsnog te corrigeren.”

Om hun punt te onderstrepen hebben Bovag en RAI aan KPMG opdracht gegeven tot een tweede onderzoek, waarbij met gebruikmaking van alle beschikbare data duidelijk moet worden hoe het prijsverloop in de afgelopen jaren daadwerkelijk is geweest. Dit onderzoek is naar verwachting aan het einde van de zomer afgerond.