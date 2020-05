‘BPM door WLTP niet hoger'

De BPM-inkomsten stijgen door de omzetting naar de WLTP-cyclus niet, zo concludeert een onafhankelijk onderzoek dat er op last van de Tweede Kamer was gekomen.

Vanaf 1 juli mag alleen nog maar de WLTP-cyclus worden gebruikt als basis voor de BPM. Voor die belasting is immers van belang hoe hoog de CO2-uitstoot van een auto is. De nieuwe tabellen die de overheid hiervoor wil gebruiken zorgen echter voor een verhoging van de belasting, meent de autosector, en dat was niet afgesproken. TNO had berekend dat het wel meeviel, maar uit een tegenonderzoek van KPMG (in opdracht van de autobranche) bleek dat er wel een verhoging zou plaatsvinden. De Tweede Kamer eiste daarom een extra onafhankelijk onderzoek en dat werd onlangs toegezegd.

De professor concludeert nu dat er geen verhoging op macroniveau is. “De omzetting naar een nieuwe bpm-tabel leidt naar verwachting niet tot extra bpm-inkomsten voor de overheid. De nieuwe bpm-tabel is door het ministerie van Financiën op correcte wijze omgerekend uit de oude tabel, op basis van degelijk onderzoek van TNO. Wel stijgt de bpm-opbrengst doordat steeds zwaardere auto’s met meer vermogen worden verkocht. Voor afzonderlijke autotypen kan de bpm door de omzetting sterk omhoog of omlaag gaan.”, aldus Professor Carl Koopmans van de VU. Volgens TNO kan worden gezegd dat Nieuwe (WLTP) CO2-uitstoot = Oude (NEDC) CO2-uitstoot, verhoogd met 10% + 15. Die formule is volgens Koopmans in het algemeen correct, al kunnen de verschillen per auto wel groot zijn. Zo stijgt de BPM op een Peugeot 3008 met 24 procent, maar daalt hij voor een Renault Clio met 17 procent. De professor raadt de overheid wel aan met meer schijven te komen om flexibeler te zijn en om met een aparte tabel voor diesel- en benzineauto’s te komen.

Voor de autosector zal deze conclusie een tegenvaller zijn, maar men wil niet reageren tot ze het onderzoek goed hebben kunnen bestuderen. Bekijk het hele onderzoek hier.