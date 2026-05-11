Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Tanken (ANP)
 
Nieuws

Hoge brandstofprijzen: fors meer mensen tanken zonder te betalen

Wegrijders

17

Het aantal automobilisten dat wegrijdt na het tanken zonder te betalen is opnieuw toegenomen. In april gebeurde dit bijna de helft vaker dan een jaar eerder, meldt SODA, een organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat.

Sinds de oorlog in het Midden-Oosten eind februari begon, zijn de prijzen aan de pomp in Nederland gestegen tot nieuwe recordhoogtes. Volgens SODA is het aantal doorrijders bij tankstations vorige maand met 46 procent gestegen. Dat zouden veel automobilisten met opzet hebben gedaan. Het aandeel mensen dat bewust zonder te betalen wegreed, groeide naar twee op de drie. "Stijgende brandstofprijzen en hogere kosten van levensonderhoud kunnen ertoe leiden dat meer mensen financieel in de knel komen. In sommige gevallen lijkt tanken zonder te betalen daarbij te worden gezien als een uitweg", licht de organisatie toe.

Eerder meldde SODA al dat het aantal doorrijders bij tankstations in maart met een kwart was toegenomen.

Het is strafbaar om na het tanken weg te rijden zonder te betalen. De pomphouder kan in zo'n geval aangifte doen bij de politie en de kosten voor de brandstof en een schadevergoeding eisen van de kentekenhouder.

Volgens de website van consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs van een liter Euro95 maandag licht gestegen en die van diesel iets gedaald. Euro95 kost maandag €2,620 per liter, zondag was dit nog €2,619. Voor een liter diesel moeten mensen €2,509 neerleggen, tegen €2,511 een dag eerder. Op veel plekken kunnen mensen overigens goedkoper tanken. De adviesprijzen gelden vaak alleen langs de snelweg.

17 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Skoda Elroq Denemarken (AI)

Bijna alle particulier gekochte nieuwe auto's in Denemarken zijn elektrisch

Nieuws
Volkswagen ID Era S5

Volkswagen ID Era 5S: wel een ID, maar niet elektrisch!

Toyota bZ4X Touring

Toyota bZ4X Touring: net zo fijn, maar een stuk praktischer

Nieuws
Ford Transit City

Ford Transit City: 'Chinese Transit' in Nederland veel goedkoper dan Europese

Nieuws
Rolls-Royce Silver Shadow tanken bp tankstation

'Geen hogere winsten voor pomphouders door duurdere brandstof'

Lezersreacties (17)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.