Jongeren zijn met een beperkte casco-dekking (WA+) tot bijna 300 euro per jaar goedkoper uit in vergelijking met een gewone WA-verzekering. Voor 65-plussers gaat het om net geen 150 euro per jaar.

Dat blijkt uit een premie-analyse van Independer. In percentages gaat het om respectievelijk 13 en 22 procent. In absolute aantallen gaat het dus om honderden euro’s per jaar. Het verschil voor jongeren loopt op tot 288,57 euro. Voor senioren gaat het om gemiddeld 146,28 euro per jaar, zo blijkt uit duizenden vergelijkingen door de site.

De cijfers zijn opmerkelijk, want van jongeren en 65-plussers is bekend dat ze een groter gevaar op de weg vormen. Dat is een van de redenen waarom deze groepen een hogere autopremie betalen. Daarnaast hebben beginnende bestuurders nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Opvallend genoeg geldt de hogere premie ook voor senioren die juist wel schadevrije jaren hebben opgebouwd.

De belangrijkste verschillen tussen WA en WA+

Als je een autoverzekering afsluit, kun je kiezen uit verschillende dekkingen die de premie deels bepalen: WA, beperkt casco (WA+) of volledig casco (allrisk). Een WA-verzekering heeft de minste dekking en meestal de laagste premie. Deze verzekering dekt de schade die je in het verkeer aan een ander toebrengt.

Een WA+ verzekering dekt daarnaast schade aan de eigen auto. Ook diefstal, schade door brand- en explosies, ruitschade, botsing met dieren en natuurgeweld zoals een storm of hagelstenen zijn gedekt.

Volgens Independer-expert Michel Ypma gaat het bij de nieuwe bevindingen feitelijk om de omgekeerde wereld. "Al jaren gaan we ervan uit dat een WA-verzekering de goedkoopste dekking is voor jongere bestuurders onder de 25 en voor 65-plussers. Maar dat lijkt nu verleden tijd.”

Waarom een lagere premie?

Een verklaring zou volgens hem kunnen zijn dat de jongere en oudere bestuurders met een WA+ verzekering vaak een nieuwere (en goed onderhouden) auto rijden. „Dan zijn ze waarschijnlijk ook voorzichtiger achter het stuur. Dat verkleint het risico op grote schades, waardoor verzekeraars de autopremie voor een WA+ dekking lager kunnen aanbieden dan bij een WA-verzekering.”

Zomaar aannemen dat een ‘gewone’ WA-verzekering de goedkoopste autoverzekering is, kan dus geld kosten in plaats van besparen. "Het loont zeker om te controleren of je misschien een uitgebreidere dekking voor minder premie kunt krijgen. De besparing kan gaan om honderden euro’s per jaar, en je voorkomt dat je onnodig veel betaalt voor weinig dekking”, aldus Ypma.

Volkswagen Polo

In de berekening hieronder zijn twee leeftijdscategorieën vergeleken om te zien in welke leeftijdsgroep een WA+ verzekering goedkoper is. Voor de berekening is gekozen voor de populaire Volkswagen Polo met bouwjaren 2011 tot en met 2015.

Leeftijdsgroep WA op jaarbasis WA+ op jaarbasis Verschil in euro’s 18 t/m 24 jaar €2.281,86 €1.993,29 €288,57 goedkoper 25 t/m 34 jaar €966,14 €1.003,43 €37,29 duurder

* Peildatum gemiddelde jaarpremies 5 augustus 2025

Voor 65-plussers is gekozen voor het automerk Toyota met het bouwjaar 2011-2015. Dat is het meest gekozen automerk en bouwjaar voor senioren.

Leeftijdsgroep WA op jaarbasis WA+ op jaarbasis Verschil in euro’s 65-plussers €675,57 €529,29 €146,28 goedkoper 35 t/m 44 jaar €602,71 €696,43 €93,72 duurder

* Peildatum gemiddelde jaarpremies 5 augustus 2025

Duizenden vergelijkingen

Voor de vergelijking baseert Independer het gemiddelde premiebedrag op basis van een Volkswagen Polo met bouwjaar 2011-2015 voor jongeren en een Toyota met bouwjaar 2011-2015 voor 65-plussers. In het gemiddelde bedrag zijn zowel WA en WA+ verzekeringen meegenomen.

Hierbij is uitgegaan van het nominale gemiddelde van de eerste zeven maanden van 2025 op basis van duizenden vergelijkingen.