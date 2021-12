Jeep Renegade krijgt facelift in Brazilië

De Jeep Renegade lijkt met zijn compacte buitenmaten voor Europa gemaakt, maar het is een echte wereldauto. Behalve in thuisland VS staat hij bijvoorbeeld ook in Brazilië op het menu. De PR-afdeling van Jeep in dat land laat nu een stevig gecamoufleerde Renegade zien. Als de auto nieuw is waar er camouflage is aangebracht, dan kijken we tegen een praktisch geheel nieuwe Renegade aan. Dat lijkt echter onwaarschijnlijk, want wat we wel zien is zeer herkenbaar. We rekenen dan ook eerder op een behoorlijk subtiele facelift, nadat de Renegade in 2018 (ook in Brazilië) voor het eerst werd aangescherpt.

Wat er dan precies nieuw is, is niet zo makkelijk te spotten. De led-ringen om de koplampen zitten er bijvoorbeeld al sinds 2018 op en de indeling van de voorbumper lijkt ook sterk op wat we al van de Renegade kennen. Wel lijkt het erop dat de grille wat minder hoog is, wat ruimte laat voor een bumper die juist wat groeit en hoger moet eindigen. Dit geldt vooral voor het middendeel (zie foto onder), dat daardoor wat platter is dan het stuk waarin de koplampen zijn ondergebracht. Als dat klopt, levert het ongetwijfeld een optisch bredere en wellicht stoerdere Renegade op.

In een video, die ook door Jeep Brazilië wereldkundig wordt gemaakt, menen we bovendien anders ingedeelde koplampen te zien. Nu zit het led-dimlicht in het midden van de unit, terwijl het licht op de getoonde auto’s overduidelijk vanuit de bovenste helft de weg beschijnt. Ook de dubbele ‘streep’ door de unit, duidelijk te zien op de hoofdfoto, lijkt nieuw.

In hoeverre een nogmaals gefacelifte Renegade relevant is voor Europeanen, is helaas nog niet duidelijk. In Brazilië wordt deze aangepaste Renegade als alles meezit in het eerste kwartaal van 2022 geïntroduceerd.