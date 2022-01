Jeep Renegade en Compass als e-Hybrid

De Jeep Renegade en Compass zijn niet onbekend met het begrip 'hybride'. Zowel de Renegade als Compass is namelijk al als 190 pk of 240 pk sterke Plug-in Hybrid te bestellen. Jeep voegt nu echter ook een reguliere hybride aandrijflijn zonder stekker aan het leveringsgamma toe. We maken digitaal kennis met de Renegade en Compass e-Hybrid.

De nieuwe hybride aandrijflijn bestaat uit een 130 pk geblazen 1.5 viercilinder die 240 Nm opwekt. Die benzinemotor krijgt bijval van een elektrokrachtbron die op zijn beurt 20 pk en 55 Nm levert. Het gecombineerd vermogen geeft Jeep echter nog niet vrij en ook naar de capaciteit van het accupakket moeten we gissen. De 1.5 benzinemotor is overigens een interessante. Die is voor zowel de Renegade als de Compass nieuw. Tot voor kort leverde Jeep de cross-overs namelijk alleen met 1.0 (115 pk) en 1.3 (130 pk en 150 pk) turbo-benzinemotoren. De voorwielaangedreven Renegade en Compass e-Hybrid zijn altijd uitgerust met een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

De Renegade e-Hybrid is in staat om in 9,7 tellen de 100 km/h te bereiken. De Compass neemt daar 0,3 seconden extra de tijd voor. De topsnelheid van de Renegade e-Hybrid bedraagt 191 km/h, de Compass e-Hybrid loopt met een topsnelheid van 193 km/h een fractie harder. Interessanter is de verbruikswinst, die bedraagt volgens Jeep tot 15 procent ten opzichte van de reeds bestaande benzinemodellen. Alle conventionele benzinemotoren en dus niet hybride motoren van de Renegade en Compass komen te vervallen.

Meer opvallend nieuws: de Renegade behoudt gewoon zijn huidige vorm en wordt dus niet - zoals in Brazilië onlangs - gefacelift. Daarnaast introduceert Jeep van de Renegade en Compass e-Hybrid een Upland-uitvoering die is volgestopt met meer gerecyclede materialen dan de conventionele varianten. Vanbuiten herken je ze aan het standaard zwarte dak en aan de 'MetaKrome'-kleurige afwerking in de grille en bij de skidplate.

De Jeep Renegade en Compass e-Hybrids staan vanaf dit voorjaar bij de dealers. Prijzen volgen spoedig.