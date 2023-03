Speciale uitvoeringen voor Jeep Renegade en Compass

De huidige generatie Jeep Compass verscheen in 2016 ten tonele, werd in 2020 gefacelift en is inmiddels dus ruim zeven jaar oud. De kleinere Renegade bevolkt al langer de Jeep-showrooms. De compacte cross-over beleefde z'n publieksdebuut dit jaar namelijk negen jaar geleden tijdens de Autosalon van Genève. Jeep brengt nu speciale uitvoeringen om de twee modellen weer onder de aandacht te brengen.

De Jeep Renegade en Compass met plug-in hybride aandrijflijn komen namelijk beschikbaar als New Upland. Het gaat dan wel alleen om de krachtigste versie van de 4xe geheten plug-in hybride aandrijflijn, de versie met 240 pk dus. De New Upland-uitvoering is gebaseerd op de reguliere Limited en omvat een reeks bronskleurige exterieurdetails. Daarnaast geeft Jeep de New Uplands een zwart dak en zwarte lichtmetalen wielen. Ook in het interieur past Jeep bronskleurige accenten toe. De Renegade en Compass New Upland zijn leverbaar in de kleuren Alpine White, Colorado Red, Shade Blue, Solid Black en Sting Grey. Voor de Jeep Renegade 4xe New Upland ben je €46.300 kwijt. De Compass kost in dezelfde uitvoering €51.700.

High Altitude

De Jeep Compass komt er daarnaast ook in een nieuwe uitvoering die High Altitude heet. Ook deze is gebaseerd op de Limited-uitvoering. In tegenstelling tot de nieuwe New Upland-editie is de High Altitude alleen te combineren met de 130 pk sterke mild-hybride aandrijflijn die 1.5T e-Hybrid heet. De High Altitude heeft een vanafprijs van €44.400 en heeft standaard een 10,1-inch infotainmentsysteem met navigatie, verkeersbordherkenning, een automatisch bedienbare achterklep, 19-inch zwart lichtmetaal, in carrosseriekleur uitgevoerde bumpers en wielkastranden en een interieur met onder meer rode stiksels en half-kunstleren bekleding. Bestellen kan per direct.