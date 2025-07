Wat doe je als overheid als je graag een 'nationale auto' wil, maar zelf niet over de middelen beschikt om daar een passende koets omheen te vouwen? Precies, dan schakel je toch gewoon Italdesign in?

Het Italiaanse designhuis Italdesign geniet net als Bertone en Pininfarina in autoland enorme bekendheid. Italdesign - of Italdesign Giugiaro - is voor 90 procent in handen van Audi, maar beperkt zich niet tot het tekenen van auto's van de Volkswagen Group. Het heeft de afgelopen decennia niet alleen spraakmakende studiemodellen getekend, maar is ook verantwoordelijk voor het ontwerp van heel wat productiemodellen. Van de Alfa Romeo 159 tot de Alfasud, van de Alfa Romeo Brera tot de Audi 80, van de Fiat Croma tot de DMC Delorean en van de Daihatsu Move (tweede generatie) tot diverse Lancia's, Hyundais, Maseratis en Seats. Aan dat rijtje kan zich snel ander model toevoegen. Eentje uit Indonesië!

In Europa staat Indonesië niet bekend om zijn grote auto-industrie, maar die heeft het wel. Astra Daihatsu Motor is er een enorme speler, maar er worden ook modellen van BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Volkswagen en Wulling geproduceerd of geassembleerd. De overheid van Indonesië heeft wel oren naar een zogenoemde nationale auto, in model dat ín Indonesië en voor Indonesië is ontwikkeld. Voor de verpakking van die auto schakelt het Italdesign in.

Maak kennis met de Italdesign i2C, waarbij de modelnaam kort is voor Indigenous Indonesian Car en volgens zijn ontwerpers een vierwielige ambassadeur van Indonesië. Prachtig verwoord, niet? De nationale auto van Indonesië moet helemaal elektrisch zijn en moet plek bieden aan zes tot zeven inzittenden. Uiteraard is het een SUV. Hij oogt relatief robuust en heeft kenmerken die op een moderne SUV schijnbaar niet kunnen ontbreken. We zien kunststof aankleding, doorlopende ledverlichting en over meerdere lagen verdeelde verlichting. Wat we ook zien: Volkswagen-elementen. En veel ook.

Voor de Volkswagen-elementen moet je ín de auto kijken. Kijk maar eens naar het infotainmentscherm met de aanraakgevoelige sliders, de ventilatieroosters eronder, of naar het kleine digitale instrumentarium en de knoppen voor de bediening van de zijruiten en de zijspiegels in de deurpanelen. Het is allemaal afkomstig van Volkswagen. Of dat ook betekent dat onder de auto Volkswagen-techniek schuilgaat, is nog de vraag. Wie heeft Italdesign ook alweer in zijn zak? Precies: een merk van de Volkswagen Group.