Als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten zijn de prijzen van benzine en diesel deze maand flink gestegen. Dat beweegt mensen er blijkbaar toe direct de online zoekmachines aan te slingeren om te kijken wat er op de markt voor tweedehands auto's wordt aangeboden. Automotive Mediaventions - het moeder bedrijf achter Gaspedaal.nl - ziet de interesse in elektrische occasions toenemen.

Tussen 1 en 11 maart is er op Gaspedaal.nl 20 procent meer gezocht naar gebruikte elektrische auto's dan in dezelfde korte periode vorig jaar. Tegelijkertijd is het aantal zoekopdrachten voor occasions met benzinemotor met 2 procent afgenomen. Het aantal zoekopdrachten naar auto's met een dieselmotor nam in deze periode sterker af: met 6 procent. Dat er meer op gebruikte elektrische auto's wordt gezocht, betekent niet direct dat er ook meer tweedehands EV's worden verkocht.

