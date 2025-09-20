De plaats waar je een tweedehandsauto koopt, hangt behoorlijk samen met wat je ervoor betaalt. Zo ben je in Drenthe, de goedkoopste provincie, gemiddeld bijna 9.000 euro minder kwijt dan in Noord-Holland.

Kijk je verder dan je eigen provincie, dan blijkt dat je bijvoorbeeld op een Volkswagen Golf met hetzelfde bouwjaar een kleine 6.000 euro kunt besparen, zo blijkt uit onderzoek van occasionplatform AutoTrack. Toch zijn de meeste bezoekers van Autotrack.nl bereid om slechts maximaal 50 kilometer te reizen. Je kunt dus een goede deal mislopen.

In de periode van januari tot en met augustus bedroeg de gemiddelde prijs van een occasion in Nederland net geen 30.000 euro. Drenthe, de goedkoopste provincie, zit daar met een gemiddelde van iets minder dan 24.000 euro het verst onder. Noord-Holland, de duurste provincie, zit er weer bijna 3.000 euro boven. Dat komt neer op een verschil van bijna 9.000 euro tussen de goedkoopste en duurste provincie.

Volgens Tim Roks, auto-expert bij AutoTrack, wordt het prijsonderscheid tussen beide provincies voornamelijk veroorzaakt door het verschil in de samenstelling van het auto-aanbod. "Zo bestaat het occasionaanbod in Noord-Holland voor meer dan 75 procent uit tweedehandsauto’s met maximaal 100.000 kilometer op de teller. In Drenthe heeft ‘maar’ 52 procent van de tweedehandsauto’s een kilometerstand van een ton of minder.”

Drentse occasions hebben meer ‘ervaring’

"Maar het onderscheid dat écht het verschil maakt, is het feit dat meer dan 25 procent van het occasionaanbod in Drenthe uit tweedehandsauto’s met een kilometerstand van 150.000 of meer bestaat. In Noord-Holland bedraagt dit percentage nog geen 10 procent”, aldus Roks. "En omdat de kilometerstand van grote invloed is op de vraagprijs, ligt het prijsgemiddelde in Drenthe een stuk lager dan in Noord-Holland.” Om die uitspraak te onderschrijven refereert Roks aan een ander onderzoek, eerder dit jaar uitgevoerd door Gaspedaal.nl.

Daaruit kwam naar voren dat de gemiddelde vraagprijs van een tweedehandsauto met 110.000 kilometer op de teller al bijna 20 procent lager ligt dan die van auto’s met een kilometerstand van ongeveer 100.000. "Het kan dus erg voordelig zijn om soms op een wat hogere kilometerstand te zoeken”, aldus Roks.

Dezelfde Volkswagen Golf, maar dan flink goedkoper

Op AutoTrack kunnen gebruikers aangeven binnen welke straal het occasionplatform naar tweedehandsauto’s moet zoeken. Uit de cijfers blijkt dat de populairste afstand 50 kilometer is; 30 en 20 kilometer volgen op plek twee en drie. Samen zijn ze goed voor bijna driekwart van alle zoekopdrachten waarin het filter ‘afstand’ is toegepast. Nog geen 7 procent blijkt bereid om maximaal 100 kilometer af te leggen. Terwijl de prijsverschillen aanzienlijk kunnen zijn.

En hoewel er helemaal niks mis is met dicht bij huis naar een geschikte occasion zoeken, kan het volgens Roks in veel gevallen lonen om ook buiten de provinciegrenzen te zoeken.

"Stel, je zoekt een Volkswagen Golf uit 2021 met een benzinemotor en een automaat, dan is die auto – los van staat en kilometerstand – in Friesland gemiddeld meer dan 6.000 euro goedkoper dan in Noord-Holland. Woon je in Alkmaar, dan ligt Heerenveen op zo’n 120 kilometer afstand. Dat is een flink eind rijden, maar je bespaart daardoor duizenden euro’s. En dat maakt de reis ernaartoe wel de moeite waard.”