De Twenty Edition is er uiteraard ook in het oranje, al is de tint niet zo vurig als die van de eerste Range Rover Sports die we te zien kregen. De naam is dan ook Sanguinello Orange in plaats van de verwijzing naar de Italiaanse vulkaan bij Napels.

In april 2005 konden we voor het eerst de hoge instap naar de Sport maakten en bij het kennismakingsevent stonden uiteraard oranje exemplaren voor ons klaar. Het mocht dan wel de sportiefste Land Rover ooit zijn, wij vonden hem niet sportief genoeg, in de test waarnaar we doorlinken: de Sport rijdt op het asfalt weliswaar geraffineerd, maar doet zijn naam toch niet alle eer aan, want de Range Rover is gewoonweg niet sportief genoeg.Ondanks de toepassing van Dynamic Response wil de Sport best op één oor gaan hangen. De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging werkt tamelijk licht en verlangt een behoorlijke zwieper aan het stuur om tot actie over te gaan.

Geen X5

Geen BMW X5 of Porsche Cayenne dus, als het op rijeigenschappen aan komt, de twee SUV’s die een paar jaar eerder op dynamisch vlak de toon zetten. Land Rover trapte af met een drietal motoren voor de Range Rover Sport, een 2,7-liter V6 diesel, waarin PSA de hand heeft gehad en twee V8 benzinemotoren, afkomstig van Jaguar.

Karakter

Een oranje Range Rover Sport, een hele vroege of al de nieuwere generatie vind je nog wel in occasionland. Zo zien we een exemplaar te koop staan met de geweldige supercharged V8 van bijna 400 pk. Hij mag dan wel niet zo strak zijn als een Cayenne of een X5 maar je krijgt wel heel veel meer karakter. Als je ooit een keer zo’n V8 met compressor hebt horen huilen ben je verkocht. Voor €15.000 … Je moet het echter wel durven want op het rijden en onderhoud loop je leeg. Deze loopt trouwens op lpg! Sowieso hebben de auto’s van het merk geen al te beste reputatie op het gebied van betrouwbaarheid. Overigens zit er aan een Range Rover altijd wel een koninklijk tintje, de royals van het Britse koningshuis zijn er dol op.

Toch liever een wat normalere, en vooral zuiniger auto in het oranje: er staan er genoeg in het occasionaanbod!