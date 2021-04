Hyundai gooit weliswaar hoge ogen met de Kona Electric, maar in thuisland Zuid-Korea is de productie voor de lokale markt gestopt. Reputatieschade door brandgevaar zou daaraan voor een deel ten grondslag liggen.

Met de Kona Electric zette Hyundai een enorm succesvolle elektrische auto op de markt, maar helaas ook één die onlangs meermaals in opspraak raakte. Er zou namelijk brandgevaar zijn, volgens acculeverancier LG Chem een gevolg van hoe het accupakket in de Kona Electric is geïmplementeerd. Het leverde twee wereldwijde terugroepacties op. Bij de tweede werden, ook hier in Nederland, eigenaren opgeroepen om naar de garage te komen voor het vervangen van het accupakket. Hyundai stelde in maart dat de accu alleen in 'zeer uitzonderlijke situaties defect kan raken en dan kortsluiting kan veroorzaken'. Er zouden wereldwijd vijftien gevallen bekend zijn waarbij dit tot brand leidde.

In Zuid-Korea is het kennelijk desalniettemin een belangrijke reden om de Kona Electric voor de lokale markt helemaal uit te faseren. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap News. Daar worden ze nu enkel nog uit voorraad verkocht. "Die productie is stilgelegd sinds half maart vanwege de situatie op de thuismarkt, maar ook om de fabriek klaar te maken voor nieuwe EV's," licht een woordvoerder toe in gesprek met Yonhap News. "De export naar overzeese markten gaat gewoon door."