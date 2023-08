De BMW M3 Touring zoals die nu bestaat lijkt een bijzonder model te worden. De beresterke stationwagon is immers pas een jaar oud, maar krijgt binnenkort al een subtiele facelift. Dat betekent dat het huidige model later waarschijnlijk een zeldzaamheid wordt. Op deze spionagefoto's is niet alleen de gefacelifte BMW M3 Touring, maar ook zijn sedanbroer te zien.

Er staan wachtrijen voor de snijtafels van BMW. De 1-serie gaat spoedig onder het mes, de 2-serie Gran Coupé krijgt een facelift en ook de 3- en 4-serie worden op relatief korte termijn strakgetrokken. Niet alleen de 'conventionele' 3-serie wacht een opfrisbeurt, BMW schaaft ook de heetgebakerde M3's bij. Dat levert de huidige M3 Touring straks een bijzondere status op. Die auto is per een jaar geleden gepresenteerd en staat pas per september 2022 op de Nederlandse prijslijst. De huidige pre-faceliftversie van de M3 Touring wordt dus een relatief zeldzame verschijning.

Of je straks extra opvalt in je pre-facelift M3 Touring? Waarschijnlijk alleen bij de BMW-adepten. De zogenoemde Light Cycle Impulse (LCI) die BMW op de M3 doorvoert, lijkt bepaald niet ingrijpend. Het bumperwerk dat zich achter het in enthousiaste hoeveelheden aangebracht stickerwerk schuilhoudt, lijkt niet te veranderen en ook de achterzijde van de sportieve stationwagon lijkt ongewijzigd. Wat er wel verandert? Hou je vast: de invulling van de koplampen. Ongetwijfeld schaaft BMW tevens het interieur van de 3-serie en dus ook dat van de M3's iets bij, maar ook hier verwachten we geen ingrijpende aanpassingen.

We verwachten de vernieuwde 3-serie en M3's medio volgend jaar op de markt. De huidige M3 Touring is er alleen als Competition en is in die vorm maar liefst 510 pk sterk.