BMW i3: elektrische 3-serie debuteert met bijna 470 pk!

Elektrische i3 naast nieuwe BMW 3-serie

37
BMW i3
Lars Krijgsman
37

Er komt een fonkelnieuwe BMW 3-serie én een elektrisch alternatief dat daar sterk op lijkt: de BMW i3. Die nieuwe BMW i3 wordt na de iX3 het tweede model van de Neue Klasse. We weten nu wanneer én in welke vorm hij komt.

Wie met smart wacht op BMW's tweede model van de Neue Klasse, kan op de kalender een grote rode cirkel zetten om 18 maart. Dat is de dag waarop BMW in ieder geval het design en ongetwijfeld een handjevol wetenswaardigheden over de fonkelnieuwe BMW i3 vrijgeeft. De BMW i3 wordt een elektrische sedan die sterk op de volgende generatie 3-serie zal lijken, maar die zowel een eigen platform als een volledig eigen koetswerk krijgt.

De BMW i3 beleeft zijn publieksdebuut als BMW i3 50 xDrive. Die heeft vierwielaandrijving en twee elektromotoren. Samen zijn die goed voor 470 pk en 645 Nm. Dankzij zijn 800 volt-techniek kan je deze i3 vliegensvlug volpompen met nieuwe energie. Snelladen kan namelijk met wel 400 kW.

Komt deze aandrijflijn je bekend voor? Dan kloppen je vermoedens. De BMW iX3 - het eerste model van wat BMW de Neue Klasse noemt - debuteerde ook als 50 xDrive en had dezelfde elektromotoren. Dat is vooralsnog ook de enige aandrijflijn die BMW heeft gepresenteerd voor de iX3. Er volgen er uiteraard meer. Waar die iX3 de nieuwe elektrische Mercedes-Benz GLC met EQ-technologie als grote tegenspeler heeft, krijgt de BMW i3 op termijn de elektrische Mercedes-Benz C-klasse 'met EQ-technologie' tegenover zich.

BMW i3 BMW 3-serie Elektrische Auto

