BMW 1-serie: vaarwel iDrive-knop

De huidige BMW 1-serie is nog geen drie jaar oud, maar toch is BMW al lang en breed aan het testen met een gefacelift model. Die vernieuwde BMW 1-serie gaat zowel vanbinnen als vanbuiten relatief ingrijpend onder het mes en laat op een verse reeks spionagefoto's vooral meer van zijn nieuwe interieur zien.

De huidige generatie 1-serie is al de derde generatie van BMW's hatchback. Het model werd medio 2019 voorgesteld, een moment dat voor gefronste wenkbrauwen zorgde bij BMW-adepten. De nieuwe 1-serie oogde met zijn bollere verschijningsvorm en fikse nierengrille totaal anders dan zijn voorganger. De grootste metamorfose vond echter onderhuids plaats. De 1-serie is namelijk geen achterwielaandrijver meer en deelt zijn in beginsel voorwielaangedreven platform met onder meer de 2-serie Gran Coupé en 2-serie Tourer. Die 2-serie Tourer werd onlangs volledig herzien en dat betekent dat BMW de 1-serie kan injecteren met frisser dna.

BMW geeft de gewijzigde 1-serie nieuwe koplampen, die ogenschijnlijk ronder zijn dan de huidige lichtunits en die dieper in het front van de 1-serie lijken gehuisvest. Daarnaast heeft het er alle schijn van dat BMW het front van de 1-serie visueel verlengt en rechter laat aflopen. In het deel waar de neus recht omlaag duikt, lijken we zelfs delen van de grille te zien, wat kan wijzen op verlenging van het front. Reken verder op een andere indeling van de achterlichten.

Voor het eerst zien we ook iets van het interieur van de vernieuwde BMW 1-serie. In de middentunnel geen traditioneel automaatpookje meer, in plaats daarvan zien we de kleinere keuzeschakel zoals in de 2-serie. Naast dit bedieningsorgaan zit een draaiknop voor het audiovolume. Ook de 1-serie moet het zo te zien straks zonder de traditionele druk- en draaiknop van het iDrive-systeem doen. De boel laat zich alleen nog via aanraking van het infotainmentscherm of met de stem bedienen. Nu we het over die schermen hebben: reken erop dat ook de 1-serie meer visueel met elkaar versmolten displays krijgt. Bij de huidige 1-serie zijn het digitale instrumentarium en het infotainmentscherm nog van elkaar gescheiden en zit die eerste onder een traditionele overkapping. Daarnaast is het aannemelijk dat ook de rest van de vormgeving van het dashboard gaat lijken op dat van BMW's jongste ruimtereus.

Er is ongetwijfeld weer een reeks benzine- en dieselmotoren leverbaar. Ook keert de sportieve M135i xDrive (foto's 9 t/m 11) weer terug. Komt er een elektrische 1-serie? Vergeet het maar, BMW komt namelijk eerst met de elektrische iX1 op basis van de nieuwe X1. Wel is het mogelijk dat BMW plug-in hybride aandrijflijnen toevoegt aan het motorenpalet van de 1-serie. De 2-serie heeft ze namelijk ook, al bewoog dat BMW er bij de vorige generatie 2-serie ook niet toe om die stekkermachines in de 1-serie te monteren. We verwachten de nieuwe BMW 1-serie volgend jaar op de markt.