Net als de BMW 4-serie Coupé en Cabrio ondergaat ook de 4-serie Gran Coupé binnenkort een facelift. Wie niet gecharmeerd is van zijn forse nierengrille en de stille hoop had dat die bij de komende opfrisbeurt verdwijnt, moeten we teleurstellen. Maar wat verandert er dan wel?

De BMW 4-serie Gran Coupé is inmiddels een kleine twee jaar oud en is welgeteld een week jonger dan de elektrische versie ervan die BMW als losstaand model in de markt heeft gezet: de i4. Als een model zo'n twee jaar op de markt is krijgt het BMW-management LCI-kriebels. Dat is geen medische aandoening, maar de drang om het model wat BMW een Life Cycle Impulse noemt te geven. Een opfrisbeurt dus. De 4-serie Coupé - die net als de Cabrio iets ouder is dan de Gran Coupé - krijgt binnenkort ook een opfrisser en het lijkt erop dat de 4-serie Gran Coupé min of meer gelijktijdig op een vergelijkbare facelift ondergaat.

De BMW 4-serie Gran Coupé krijgt koplampen met een nieuwe indeling en aan het uitbundige stickerwerk aan de voorzijde te zien heeft BMW flinke plannen met zijn snuit, maar wat er precies gaat veranderen is nog niet goed te zien. Duidelijker is wat blijft zoals het was. Zo blijft de opvallende nierengrille die - net als bij de M3 en M3 Touring overigens - nagenoeg de gehele hoogte van de neus beslaat, gewoon behouden. De achterlichten krijgen een nieuwe indeling en bovenaan de achterzijde zien we een nieuwe spoiler die anders is dan die van bijvoorbeeld de M440i.

Ongetwijfeld voert BMW ook updates door aan het binnenste van de 4-serie Gran Coupé, maar die verandering behelst in ieder geval niet het Operating System 9 dat onder meer uit twee optisch aan elkaar gesmolten displays bestaat. Want dat heeft de auto sinds afgelopen voorjaar al.