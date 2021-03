Honda introduceert Sensing Elite op Legend

Honda introduceert een uitgebreidere versie van Sensing. Die heet Sensing Elite en omvat onder meer een semi-autonoom rijsysteem. De in Nederland niet leverbare Legend is de eerste auto die van Honda Sensing Elite profiteert.

Honda Sensing is de naam die de Japanse fabrikant momenteel toepast op zijn pakket passieve- en actieve veiligheidssystemen. Het omvat al Cross Traffic Monitor, verkeersbordherkenning, slimme cruisecontrol en Road Departure Mitigation. Honda introduceert op zijn vlaggenschip Legend nu Sensing Elite, een uitgebreide variant dat de Legend in Japan tot de eerste auto maakt wiens semi-autonome rijtechniek (niveau 3) door de Japanse autoriteiten wordt erkend.

Honda Sensing Elite omvat namelijk onder meer Traffic Jam Pilot, waarmee de Legend dankzij adaptieve cruisecontrol, Low-Speed Follow en Lane Keeping Assist in de file zelfstandig aan de gang kan gaan. De auto remt automatisch af voor zijn voorligger en gaat weer rijden zodra de voorligger van zijn plek is vertrokken. Het systeem kan de auto ook van rijbaan laten wisselen als de bestuurder de richtingaanwijzer gebruikt. Honda Sensing Elite knoopt informatie uit onder meer 3D-kaarten, het navigatiesysteem en uit diverse sensoren aan elkaar om te bepalen welke stuuracties en gas- of reminputs wel en niet vereist of mogelijk zijn. Honda zegt zo'n 1,3 miljoen testkilometers met het systeem te hebben gemaakt alvorens het op de markt te brengen. Onder bepaalde omstandigheden - en in speciaal daarvoor bestemde gebieden - kan de bestuurder zijn aandacht op andere zaken dan het rijden vestigen, zo zegt Honda. Wel waarschuwt het systeem zodra input van de bestuurder weer vereist is. Die waarschuwingen bestaan uit alarmgeluiden en bijvoorbeeld trillingen van de veiligheidsgordel. Reageert de bestuurder helemaal niet, dan wordt de auto - gecontroleerd - tot stilstand gebracht. Vanbuiten geeft de Legend onder meer via blauwe ledlampjes aan dat de Hands-off-modus is ingeschakeld.

De Honda Legend EX is een speciale en alleen voor de leasemarkt bestemde uitvoering waarin het Sensing Elite debuteert. Vanbuiten is -ie te herkennen aan speciaal lichtmetaal en diverse sensoren, maar ook aan zijn aangepaste achterbumper. De Legend EX krijgt verder een digitaal instrumentarium, een primeur voor de topsedan. De digitale klokkenwinkel heeft een diameter van 12,3-inch.