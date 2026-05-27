De Honda City is vernieuwd. Wat dat is: een compact en dus ook goedkoper alternatief voor de Honda Civic. Ondanks zijn plaatsing in het internationale Honda-gamma is het Hondaatje er ook gewoon als hybride.

Honda levert wereldwijd diverse modellen die je in Nederland niet kunt kopen. Van alle kei-cars van het merk tot de elektrische Insight en MPV's Odyssey, Step WGN en Freed tot modellen als de WR-V en Accord. Nog een Honda die we in Nederland niet kennen: de City. De huidige generatie Honda City werd in 2019 als sedan gepresenteerd en kreeg een jaar later gezelschap van een hatchbackversie. De Honda City is nu vernieuwd.

De vernieuwde Honda City is in zowel India als Thailand al geïntroduceerd, maar zal ook zijn weg naar andere Aziatische landen en diverse landen in Zuid-Amerika vinden. De hatchback en sedan krijgen nieuwe bumpers, een nieuwe grille en zelfs nieuwe koplampen. Afhankelijk van de variant heeft de City aan de achterzijde achterlichten met kleurloze beglazing. De aanpassingen in het interieur blijven beperkt tot de uitrusting. Zo krijgt de City optioneel onder meer een nieuw en groter infotainmentscherm.

De Honda City is – afhankelijk van de markt – leverbaar met een 122 pk sterke 1.0 driecilinder, een 121 pk sterke 1.5 viercilinder en ook met hybride aandrijflijnen met een systeemvermogen van 109 pk en 126 pk.

De City Sedan kost in India omgerekend minimaal zo'n €10.800. In Nederland is en blijft de City niet leverbaar. Over kleine sedans van Honda gesproken: deze Amaze is nóg kleiner dan de City Sedan en meet nog geen 4 meter in de lengte, terwijl de City Sedan 4,55 meter lang is.